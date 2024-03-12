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兩會焦點｜專訪｜譚岳衡：激發香港活力，打造一帶一路融資平台

12/03/2024

　　經過疫情的衝擊，香港經濟復甦的步伐未如預期，加之地緣政治的複雜影響，港股市場已經連續四年下跌，引發了市場對香港國際金融中心地位可能衰落的憂慮。對於這一狀況，全國政協委員、交銀國際董事長譚岳衡在兩會期間接受《經濟通通訊社》採訪時表示，儘管外界對香港金融市場的變化有所擔憂，但香港銀行體系的穩健性、存款規模、保險規模及理財通數據的持續增長，以及經濟體系多項指標的正面表現，都充分證明了香港國際金融中心的地位依然穩固。

 

　　譚岳衡進一步指出，外界對香港金融市場變化的觀感，很大程度上源於近年來港股市場的較大波動以及IPO融資額的下降。要改變這一觀感，激發香港資本市場的活力成為關鍵。

 

兩會焦點｜專訪｜譚岳衡：激發香港活力，打造一帶一路融資平台

全國政協委員、交銀國際董事長譚岳衡在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，香港可以結合東盟項目與中東資金，打造一個卓越的「一帶一路」融資平台。（圖：被訪者提供）

 

*吸引「一帶一路」項目來港融資*

 

　　談及如何提振這一活力，他強調，首先要精準定位香港市場的差異化優勢。相較於同區域內的其他交易所，如上交所、深交所、新交所和北交所，香港市場在大型項目融資方面具備獨特優勢，特別是在處理100億、200億港元規模的大型募資項目方面有著豐富的經驗。雖然上交所也有大型融資項目，但尚未推出國際版，這使得香港在這一領域具有顯著的競爭優勢。

 

　　他進一步指出，隨著「一帶一路」倡議進入十周年，中國在沿線國家的投資的高鐵、碼頭等項目逐漸開始取得積極回報。譚岳衡建議，香港可以吸引這些具有良好收益前景的項目來港融資。同時，考慮到中東地區作為中國對外開放的重要區域，其富裕的資金也有著全球分散投資的需求，香港可以充分利用這一機遇，結合東盟項目與中東資金，打造一個卓越的「一帶一路」融資平台，這樣就能為香港市場注入新的活力。

 

*建議開設新股通、降低南向通投資者門檻*

 

　　除了吸引中東資金，譚岳衡還主張深化香港與內地的互聯互通，這是激活香港市場活力的另一個重要舉措。他提議開設新股通，允許內地投資者參與香港新股發行，以降低IPO融資的難度。同時，建議降低南向通投資者的資產門檻，從現有的50萬元人民幣降至30萬元人民幣，以進一步拓寬投資者基礎。此外，他還提議放寬港股通標的的限制，將市值門檻從50億港元調整至30億港元，並引入更多樣化的指標，以便納入更多優質的創新科技企業，從而進一步增強互聯互通機制的活力與吸引力。

 

兩會焦點｜專訪｜譚岳衡：激發香港活力，打造一帶一路融資平台

譚岳衡認為，相較於同區域內的其他交易所，如上交所、深交所等，香港市場在大型項目融資方面具備獨特優勢。(資料圖片)

 

*支持中資企業來港設立國際或研發總部*

 

　　在今年兩會上，譚岳衡還提出建議，應支持並引導優質中資企業來港設立國際或研發總部。他注意到，儘管香港特區政府提出了發展「總部經濟」的戰略，但許多中資企業對此仍持觀望態度，對香港的產業政策和支援渠道了解不足。為此，他建議中央政府借鑑上海浦東的經驗，鼓勵高新技術企業和研究機構來港設立國際總部，充分利用香港在科研、大學資源及國際化方面的優勢，推動技術升級和拓展國際業務。

 

　　同時，為消除中資企業在港發展的信息壁壘，他還建議各級政府主管部門與香港特區政府駐內地機構建立更緊密的溝通合作機制，通過定期舉辦諮詢會、研討會和實地考察等活動，為中資企業提供全方位的服務支持，包括註冊、牌照申請、政策解讀等。

 

　　最後，譚岳衡呼籲進一步便利內地與香港之間的出入境人員往來，如簡化辦理手續、增加辦理渠道以及延長在港逗留天數等，以促進兩地經濟文化的深度交流與合作。

 

撰文：經濟通通訊社記者林雯婕

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