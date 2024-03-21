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雷鼎鳴：特朗普贏面遠高拜登，對華影響好壞參半（有片）

21/03/2024

　　距離美國總統大選11月5日不足8個月，鎖定黨內提名的拜登、特朗普，令白宮爭奪戰時隔68年重現兩大候選人「再對決」。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受專訪時就指，此刻而言，特朗普的贏面高過拜登很多，倘若其真的再入主白宮，對中國的影響好壞參半。

 

　　立即去片：https://youtu.be/eeHUBkcYy1c

 

 

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