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專訪｜雷鼎鳴：華盛頓齊心遏華，中國突圍需有方（有片）

27/03/2024

　　中共中央政治局委員兼外長王毅借兩會記者會「四問」美國，包括「美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？」如何看中美兩個大國博弈的未來走向？香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受專訪時就指，美國遏制及唱衰中國無關政治制度，而是事關全球霸權；未來中美各走各路，或釀世界經濟大危機。

 

「中國不可能和平崛起」

 

　　他引述芝加哥大學政治系教授米爾斯海默(John J. Mearsheimer)的論斷「中國不可能和平崛起」，並非是指中國不想和平崛起，而是指即使中國想如此，美國也不會讓中國如願。何解？雷鼎鳴解釋，中國一旦和平崛起，將意味美國的全球霸權削弱，此無關政治制度、意識形態。

 

專訪｜雷鼎鳴：華盛頓齊心遏華，中國突圍需有方（有片）

美國朝野上下已統一思想對付中國（美聯社）

 

　　他強調，現時美國朝野上下政客已經完全統一思想，即對付中國，儘管未必立即在軍事上開戰，但會開啟一系列冷戰，包括經濟戰、科技戰、貿易戰、外交戰、傳媒戰、顛覆戰等。他反問，「中國有無統一思想對付美國？似乎還沒有」，因內部仍有部分人有不同想法，不想跟美國展開全面冷戰。

 

「華經濟崩潰論」有玄機，中國需從科技實力催生新投資機會

 

　　面對美國遏制中國、唱衰中國已成「國策」，中國應如何應對？雷鼎鳴表示，首先要明白美國對華取態與幾十年前已大不同，因此應「兵來將擋」、「水來土掩」。例如在外交上，需與周邊國家修復關係，因其不停受美煽動；同時，要重視輿論戰，因美媒不停渲染「中國經濟崩潰論」，此將令歐洲對華產生搖擺並更傾向親美；中國亦要加大自身力量，其中最關鍵是科技實力，因科技進步將催生新投資機會，並令大量儲蓄流向高生產力領域，推動經濟增長。

 

　　他特別指，中國以美元計GDP於2021年約為美國GDP的77%，但在增速快過美國的情況下，到2023年卻離奇跌至美國的64%。他形容「這是假象」，背後原因是美國高通脹谷高美國GDP，同時又大幅加息人為地暫時性托高匯率，令美元匯率不跌反升。不過，如以購買力平價計算，中國GDP實際已領先美國1.28至1.3倍。

 

航母若遭擊沉勢損美元地位

 

　　此亦正正印證了美國何解不欲立即與中國開戰，因一旦台海、南海發生軍事衝突，美國的航母介入此區域，中國有百分百的把握以導彈擊沉美國航母。「美國會好怕這樣的事發生，因不是艦上的傷亡那麼簡單，而是將象徵性令其他國家發現美國軍事實力未必能保護自己，這將直接影響美元的地位。」隨之而來的後果是，美國國債的買家將要求更高的利息來平衡風險，此將影響美國賴以為生的發債度日模式，加劇經濟負擔。

 

專訪｜雷鼎鳴：華盛頓齊心遏華，中國突圍需有方（有片）

如美國航母介入台海戰爭，中國有百分百把握以導彈將之擊沉。（美聯社）

 

　　雷鼎鳴續指，中國導彈能夠擊沉美國航母，跟自身科技進步密不可分，但中國若想一直走科技自主之路實則很難。在中國的經濟發展歷史上，從毛澤東年代的自力更生，到鄧小平年代的重全球化。而現時並非中國不想全球分工、各施所長，而是美國不肯，且中國不會再相信美國定下的規則。

 

去全球化將釀經濟大危機

 

　　鑑於此，中國為保護自己不得不發展自己的系統（例如鴻蒙），而中美未來十年八年各自發展、去全球化已難改變，不利全球生產力進步。他說「嚴重的話，會造成世界經濟大危機」，「當人們預期生產力增長將來會慢慢放緩，今日的金融市場的爆煲就有可能出現。」

 

　　立即去片：https://youtu.be/5XDyO-LxAu0

 

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