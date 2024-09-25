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專訪 | 蔡金強：平準基金或兩三個月面世，後續漲勢看兩因素（有片）

25/09/2024

　　中國三大金融監管部門一把手，周二（24日）聯合祭出救股樓組合拳，被形容為疫情大流行後最強力度。奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強接受專訪時表示，早前已現轉勢的港股，在今次新政下，此波行情至少以「十幾個點」漲幅計，「怎麼也得試一試2萬點」，而5月以來跌到接近崩盤的A股，亦確定見底。

 

　　「風起了」如何把握？他認為，港股的策略比較清晰，因為有領頭羊板塊及個股，他詳細解構了互聯網板塊、香港本地銀行股／內地非銀金融、息口敏感的公用股的上漲邏輯。至於A股，儘管沒有很明顯的領漲板塊，但就建議有意參與者關注滬深300成分股。

 

財政政策發力＋地方政府配合

 

　　那麼，今次恒指、滬指短短兩個交易日分別上漲4.8%、5.4%的凌厲漲勢可以持續多久？他指，平準基金這一潛在性利好可能在未來的兩三個月出來，而後續關鍵仍要看財政政策怎麼發力及地方政府有何配合政策。不過，對於市場疾呼的「10萬億」級財政大撒幣，鑑於決策者為「中醫理論者」，講究細水長流，慢慢調理，亦著緊「猛藥」的副作用，「貌似現在國家不打算走這個方式」。

 

　　他並強調，今次跟2015年「救市」沒有可比性，既然股市底部已見，那就Enjoy這個谷底反彈。

 

　　立即去片：https://youtu.be/-CuSPk19Pio

 

 

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