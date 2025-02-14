  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）

14/02/2025

　　2025/26財政預算案月底揭盅。財政司司長陳茂波在上一財年就「財政赤字」及「賣地收入」估算大錯特錯，今次能否精打細算「計啱數」、開源節流減赤備受關注。

 

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）

 

　　仲量聯行香港主席曾煥平接受專訪時就指，預期本財年賣地收入與去年「相若」，因今年發展商首要是「顧好自己」。面對商業地產風雨飄搖，他認為政府將問題壓著不理其實很痛苦，銀行如加快回收程序，將如同按下Reset鍵，將助香港經濟在谷底慢慢企穩、回升。

 

發展商首要求存，新界起樓賺錢艱難

 

　　港府財政6年錄5年見紅，引發各方高度關注，究其原因，離不開地價收入急挫。回顧2024/25財年，僅成功標售3幅沙田宅地，加上兩幅電動車充電站用地，庫房入帳不到23.5億元。即使加上補地價收入，也是SARS後最慘淡景況。

 

　　　新財年會否否極泰來？曾煥平的答案是，賣地純收入「今年與去年不會相差很大」，理據有三：一，發展商庫存龐大，今年是持盈保泰、確保生存、健康的一年；二，利息高企，發展商的利息成本不同於小市民按揭，而是Hibor+（100至300）點子，即是動輒要6厘息，加上開發周期長，對購地會相當謹慎；三，樓價仍傾向下行，阻礙投地興趣。

 

　　發展商購地意欲低，去年補地價亦連環告吹。曾煥平認為，以新界新樓現時呎價9000至13000元（視乎是否地鐵上蓋），甚至低至8000元計，除去不斷上升的建築費、利息、各種各樣成本，若想有合理利潤，地價幾乎要低至零才可以。「但政府不可能送幅地出來，所以發展商對補地價沒甚麼興趣。」

 

若重推勾地是好事，可考慮分紅機制

 

　　季度標售土地、補地價收入雙雙不景氣，但港府仍排斥業界呼籲的「重推勾地」，到底何解？曾煥平坦言，不明白何謂「掌握賣地主導權」，因為讓不讓發展商勾地、拿甚麼地出來勾，「主導權一直在政府」。相反，現時按年度賣地表有秩序地拍賣土地，「發展商不買，你仍沒有主導權」。

 

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）

（Carol攝）

 

　　他認為，若重推勾地是好事，至少代表有發展商願意買地，加上被勾的地是公開競投，意味政府在發展商此消彼長競爭下，能獲得好一點的價錢。

 

　　他建議在當前情況下，增加發展商對北都開發的積極性？港府可以考慮分紅機制，即由政府免費拿一塊地予開發商，後者僅負責建築費，未來出售相關物業的所得利潤由雙方合理分配。「今天市道不好收不到錢，但過幾年政府收入可能因此大幅增加。」此外，政府亦可放寬發展商基建配套要求（例如配建老人院、醫院、公廁等）、取消投資移民購買豪宅的5千萬門檻等。

 

商業地產加快回收或清盤利谷底企穩

 

　　甲廈空置率高企，寫字樓、商鋪等均價較2018年高峰跌逾四成，老牌開發商如履薄冰，背負800億美元商業地產貸款的主要銀行亦如坐針氈。曾煥平強調，工商物業資產大幅減值引發債務違約的風險嚴峻，但金管局有意說服銀行以不干預、寬容的態度來處理，盡量制止銀行去啟動回收程序，對香港整體經濟並非好事，「因為你只是把問題延後了。」

 

　　他特別指，香港過去幾次地產周期循環，有些情況樓價跌得很快，「其實跌得快不是一件壞事，因為銀行如果加快回收程序的話，有些公司可能會清盤，當然資產價值會狂插，但其實某程度上是一個reset button（重設鍵），會令香港在谷底慢慢站穩。」

 

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）

（財政司司長陳茂波）

 

　　他最後稱，希望財政司司長或政府都可以研究一下從這個角度看，「我們一路將問題壓著，然後壓著不理，其實是很痛苦的。」

 

 

撰文：經濟通記者俞瑾

 

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00772

閱文集團

31.750

異動股

02291

心泰醫療

16.320

異動股

03336

巨騰國際

1.990

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,662.85
    -48.58 (-0.109%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,115.17
    +0.10 (+0.002%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,954.74
    +9.09 (+0.046%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升475.924
變動率︰+5.832%
較港股︰+0.24%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升339.334
變動率︰+3.367%
較港股︰-0.14%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升56.144
變動率︰+1.889%
較港股︰-0.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升45.997
變動率︰+1.721%
較港股︰-0.65%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.640
變動率︰+14.228%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升39.735
變動率︰+10.314%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.658
變動率︰+5.468%
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.730
變動率︰+5.405%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升158.830
變動率︰+12.613%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升27.539
變動率︰+4.551%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌286.350
變動率︰-3.945%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌126.330
變動率︰-14.225%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/02/2025 09:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/02/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/02/2025 09:52 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00772 閱文集團
  • 31.750
  • 02291 心泰醫療
  • 16.320
  • 03336 巨騰國際
  • 1.990
  • 03968 招商銀行
  • 45.250
  • 02013 微盟集團
  • 2.600
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.350
  • 目標︰$5.20
  • 02318 中國平安
  • 46.300
  • 目標︰$51.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.640
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 79.900
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 87.500
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 474.800
  • 01860 匯量科技
  • 9.780
  • 00388 香港交易所
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
報章貼士
  • 06622 兆科眼科－Ｂ
  • 1.780
  • 目標︰$1.70
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.760
  • 目標︰$5.20
  • 01157 中聯重科
  • 5.430
  • 目標︰$5.95
熱炒概念股
即時重點新聞

14/02/2025 17:11  《盤後部署》科企巨擘見國家主席恒指或衝前頂，拓展巴西吉利可吼

14/02/2025 14:18  路透：習近平下周將與馬雲、馬化騰、雷軍等企業領袖座談

14/02/2025 17:15  【聚焦數據】內地1月新增貸款5.13億大勝預期，創紀錄新高

14/02/2025 15:25  證監會：留意有新股現數千倍超額情況，已對8間券商展開主題檢視

14/02/2025 17:30  【地皮截標】地政總署︰東涌住宅地重推收4份標書，新地信置獨資

14/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒１３億元，買阿里沽小米

14/02/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】滙證升比亞迪目標近一成，花旗大升華虹目標逾三成

14/02/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８４８，隔夜拆息較上日飆至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

日入而息 | 習近平據報下周見科企領袖，證監會審視8券商孖展風控，大酒店轉蝕9億新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 蘋果AI將入華，Tiktok重新上架，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 曾煥平：賣地收入今年難扭，工商物業債務違約風險高銀行宜早回收（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

抵買之選！$2,299 5G手機 HONOR X9c Smart：AI攝影功能、360°防水、2米抗摔堅固技術
人氣文章

小薯茶水間

第43屆香港電影金像奬入圍名單｜《破‧地獄》氣勢最強獲18項提名！黃子華冇入圍「男主角」！鍾雪瑩鬥衛詩雅爭做影后
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘｜聯儲局有機會12月先減到息？｜百度文心一言4月起全面免費｜舜宇短期有望上紅底股？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季預防肌膚敏感！敷冰鎮靜痕癢肌膚外，外塗精華乳也能幫助減少皮膚炎症？
人氣文章

Fashion

首次躋身Lyst排行榜！極簡品牌COS穿搭公式：從必備針織毛衣到幾何設計配飾，盤點人氣單品！
人氣文章

Fashion

首次躋身Lyst排行榜！極簡品牌COS穿搭公式：從必備針織毛衣到幾何設計配飾，盤點人氣單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
健身Keep Fit │ 甜美女神唐寧變身筋肉人！43歲為Hyrox比賽狂操，兩個半月完成挑戰
人氣文章
過勞警訊！40歲男子火車站昏倒吐白沫，拒絕就醫堅持上班
人氣文章
瀕死研究重大突破：科學家記錄到大腦活動，揭示臨終回憶人生重要時刻
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 22:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/02/2025
日入而息 | 習近平據報下周見科企領袖，證監會審視8券商孖展風控，大酒店轉蝕9億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

2025年比特幣看漲的理由

14/02/2025 09:21

貨幣攻略

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處