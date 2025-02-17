專訪 | 預算前瞻 | 莊太量倡乘車優惠設上限暫停明日大嶼，代幣化賣地皮

新一份財政預算案將於2月26日公布，財政司司長陳茂波透露，面對財政赤字，政府要開源節流。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，財赤最主要原因為賣地收入不如預期，除非「暴力加稅」否則談及「開源」也是十分困難，預期新一份財案以「節流」為主。他亦建議可以為兩元乘車優惠設上限、倡代幣化出售地皮、下調置業印花稅以提振樓市。

削減部門經常性開支預算數字可以「再加碼」

市場關注公務員減薪問題，莊太量指出，政府並非一般私人機構，僱員減薪需要考慮對香港失業率、社會的影響。他舉例指，2003年公務員減薪的大前提為當時經濟環境不明朗、私人機構「帶頭」減薪，但現今香港經濟並非「沙士」時悲觀。他又指，由於公務員不論薪金，市場購買力在社會上屬「中流砥柱」，所以當時公務員減薪後樓價一直向下調整，他強調公務員減薪亦需考慮到對樓市的重大影響，直言「如果公務員減薪政府至少會凍薪一至兩年先減」。

莊太量建議，新一份財政預算案中可以由財政司司長提出削減部門經常性開支預算數字，再由各個政府部門首長根據目標再調整來年各部門開支。事實上，陳茂波早前在財政整合計劃中已提及每年削減部門經常性開支1%，莊太量則認為相關數字可以「再加碼」。

設兩元乘車優惠上限，可與車費脫鈎

至於削減兩元乘車優惠方面，莊太量強調，相關政策不只是一個財政問題，同時為政治問題，牽涉的持分者比較多。簡單而言，「唔可以將現有的福利取消或拎走」。他指出，最影響兩元乘車優惠未來開支的潛在因素並不是長者人口增加，而是交通工具票價無限的潛在上升空間。同時需要強調政策為「資助」，並不是「全款補貼」。

莊太量指出，整個政策目前最大問題是濫用、「長車短搭」等，為避免相關情況再次出現，他建議為乘車優惠設立上限，舉例指乘車優惠去年總開支達60多億元，使用人口達240萬人，即每人的上限可設定為2500-3000元，同時該金額在往後日子不再作調整。他指出，此舉令政策與交通票價「脫鈎」，當超出上限時市民就需自行承擔車資。

需小心調整富人稅率，消費稅難以實行

另外，對於市場建議將入息剩額達500萬港元以上的標準稅率從現時的16%上調至17%；開徵消費稅等「開源」措施，莊太量則遂一回應指，調整「富人稅」的標準稅率時需要十分小心，目前利得稅中的應評稅利潤中超過200萬元部分稅率為16.5%，如果將高收入人士的薪俸稅調升至高於利得稅，就會出現「打工仲交稅多過老闆」的情況出現，令高收入的「打工仔」觀感不佳。

開徵消費稅方面，莊太量指出，香港始終「唔係閂埋門做生意」，目前主要收入來源為外來人士來港投資、旅遊等。當開徵消費稅時，將影響遊客、來港投資人士成本及觀感，同時令港人更加不願意留港消費，加劇北上消費潮。另增加置業印花稅方面，莊太量直言「更加唔得」，他指早前政府「全面撤辣」目的為提振樓市，如果現時再增加印花稅只會本末倒置。

倡代幣化出售地皮，為政府套現現金

莊太量指出，財赤最主要原因為賣地收入不足，而解決財赤則要由源頭著手。他建議可以將未出售的地皮以代幣化(Tokenize)方式，將地皮「拆細」，由政府發行代幣並訂立到期年期，利用金融科技推廣至世界各地的買家。

他舉例指，各地的買家可以買入0.001%地皮的擁有權，在代幣到期前可在市場上自由交易，代幣到期後由政府斥資回收所有代幣，再作發展決定。如在代幣到期前有發展商有興趣發展地皮，則可以從市場上收購地皮的代幣。此舉可以引入世界各地的資金，同時可以為政府套現現金。

倡下調置業印花稅、全面放寬投資者入境計劃門檻

對於地產市道方面，他建議可以將置業印花稅由現今水平再下調，並將原先300萬元物業只需交100元印花稅的門檻再擴大至400萬以下物業，相信可以刺激「換樓鏈」促樓市交投。另外，他亦建議全面放寬投資者入境計劃下對投資物業的限制，由原先投資住宅物業須為成交價5000萬元或以上，全面放寬至所有物業。他直言「而家咁的市道都唔怕人炒樓啦」。

倡暫停明日大嶼項目，專注發展北部都會區

莊太量亦指出，政府在赤字高企下應暫停發展明日大嶼項目，專注於北部都會區發展。同時，在北都發展上亦要分優次，香港發展北部都會區目標主要是融入國家發展大局，發展新發展區及產業園區建設，所以在北都發展中應優先發展基建鐵路、科技園等設施，最後才發展物業。

撰文：經濟通通訊社記者柳英傑

【你點睇？】美國總統特朗普批評烏克蘭總統澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」，俄烏戰爭早應停止。你是否認同特朗普的說法？► 立即投票