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一本萬利 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股（有片）

19/02/2025

　　《一本萬利》情人節前一日（13日），我和學生在西貢食海鮮和行山，當日港股早段飆升666點，下午2時過後倒跌788點，收市由升轉跌，早上殺淡友，下午殺好友，唔少短炒的人輸凸。當日和學生沉浸欣賞大自然風光，沒有進行任何買賣操作，錯過當天恒指最多666點的升幅，孰料次日（14日）卻迎來強勢高收805點，真可說是「人算不如天算」。

 

港股 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股

恒指這波升浪，有望升至25000點。

 

　　2022年10月到2023年1月短短3個多月，恒指從低位上衝逾8000點；2024年8月到2024年10月短短3個多月，恒指從低位上衝近7000點。由往績看，最新這波升浪，有望達到我今年的目標25000點，甚至不排除上試26000點。然而，從目前大升股票的集中度看，若要「大時代」重臨，還要其他股票追升。

 

　　「大時代」來臨時，通常是恒指成分股齊齊大漲，但今次恒指從1月中低位18671點，升至上周三（12日）的21857點，累計升幅1798點，其中1461點，即80%有多的貢獻，都是來自滙控(00005)、阿里(09988)、騰訊(00700)、小米(01810)、港交所(00388)、比亞迪(01211)、中芯(00981)這七隻股份。換言之，其餘76隻成分股，佔恒指升幅不到20%。幸好我持有頭五隻股份，不然便享受不到今次升浪。

 

　　上述股票中的幾隻科技股，當然是受益國產AI大模型DeepSeek帶動的估值重估，而大市單日成交有時高見3700億元，甚至4000億元，亦令港交所股價攀升。至於中芯，去年利潤近腰斬至僅4.93億美元（未審計），我認為並不匹配其市值，市盈率更是接近100倍。

 

港股 | 林本利：港股大升，集中在幾隻恒指成分股

 

　　從陰謀論的角度說，升幅集中、推升指數，背後極可能是莊家殺牛熊證的企圖；而從港股歷史走勢看，升幅不平均，往往意味升市短命。

 

　　下一步，大家應觀察升市的集中度會否擴散到更多股票。今個星期初，騰訊發力，美團(03690)、中移動(00941)及友邦(01299)等恒指權重股亦追落後。期望下星期三公布的《財政預算案》有好消息，帶動其他本地股份，特別是地產股追升。

 

　　恒指公司即將公布最新季度檢討結果，相關變動3月10日生效。我預計屆時滙控、阿里及騰訊的權重會有所降低，回落至8%上限，權重下調或帶來沽盤。此外，港股節節上升，但近期幾個交易日深港通卻錄淨賣出，也值得留意。

 

 

活道教育中心創辦人林本利

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977

不變

401

無成交

533

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最大成交額股票

02800

盈富基金

22.760

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