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蔡金強專訪 | 三大因素加持港股「堅」，最重要5隻股票是……（有片）

07/05/2025

　　特朗普重返白宮百日，對内整肅政府效率，對外大興對等關稅，惟民調顯示支持率低至42%，成現代唯一「開局即失勢」總統。奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強接受專訪時表示，侵侵MAGA（讓美國再次偉大）未建其功，卻可能變成Make Hong Kong Great Again；在三大因素支持下，港股幾「堅」。眼見美匯指數節節走弱，他認為是天賜窗口讓香港重新思考聯繫匯率。

 

「餡」不同往日，「堅」非昔比

 

　　特朗普4月2日「解放日」一頓操作猛如虎，4月7日暴瀉3021點的港股，已收復大部分失地。蔡金強指，港股的「餡」已今時不同往日，現在最重要的5隻股票，當屬騰訊、阿里、小米、中芯、比亞迪；其他重磅板塊則包括車股（如小鵬、理想、吉利）、消費股（如老舖黃金、泡泡瑪特、蜜雪冰城、布魯可）、高息股（如內銀、電信、能源）。

 

　　上述股票大多市值可觀、估值合理，成為港股遠比想象堅韌的因素之一。因素之二，則是北水不單止是普通的公募、私募資金，而是大概率有「國家隊」的蹤影，旨在增持港股以減輕美元外匯儲備敞口過大的風險。再加上因素之三，即未來中概股大有可能撤到香港，以及內地高質素公司來港上市，都加持香港為前沿陣地或金融主戰場。他笑言，特朗普最終或Make Hong Kong Great Again。

 

利息支出超軍費，美臨死亡交叉

 

　　美債孳息走高，早前一度倒逼特朗普「讓步」，未來有無爆煲可能？他說，阿茂都知道美債長期處境是「長貧難顧」，除了37萬億美元債務總量，華府財赤更以每年2萬億美元增加，而且部分美債今年再融資後勢令利息成本上升。

 

　　當美國國債利息支出超過軍費開支，意味進入死亡交叉，恐如古羅馬、大英帝國式走向墮落衰敗。他將此比喻為「重度糖尿病」，雖然美債不會即爆，但對特朗普而言，未來一驗到血糖（債息）太高就會臨陣退縮。

 

若踢中國出SWIFT，美自損八百

 

　　中美進入「離婚2.0」，如何防範侵侵鷹派團隊的「金融核彈」？蔡金強稱，「不要說聯繫匯率，我們先說SWIFT，其實中國不是很怕你……這件事其實最多是過得窮一點。」

 

　　值得留意的是，SWIFT這間公司本身並非美國的，「不是說他想要（踢出中國）就可以的」。其次，SWIFT是美元霸權的工具之一，若中國遭踢出後改用歐元結算，「你以為歐洲不肯嗎？」此外，中國現時與東南亞等其他國家本就有不同的本幣結算機制（例如CIPS）。「所以你看到特朗普或財長貝森特、商務部長盧特尼克、再鷹派的納瓦羅，那些都沒有人說過SWIFT。」

 

美元趨弱如天降重思聯匯窗口

 

　　至於聯繫匯率，首先美國並無資格讓不讓港元掛勾，其次歷史上港元早有跟美元脫勾、再掛勾的記錄。「當美元升值時，脫勾會引發（香港）本地資產崩潰」，而眼下美元長期趨向弱勢，他認為，未來一兩年正是上天賜給香港的一個窗口，去重新思考聯匯問題。

 

 

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