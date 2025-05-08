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專訪 | 涂國彬：金價「升市莫估頂」，需求有別於以往十幾年

08/05/2025

　　金價於上月一度升破每盎司3500美元後回落，但至5月回升至每盎司接近3400美元水平，摩通甚至預期最終金價或見每盎司4000美元。永豐金融資產管理董事總經理涂國彬接受《經濟通通訊社》訪問時直言「升市莫估頂」，且不設目標價，金價持續創新高可期，當中涉及「特朗普」避險因素外，本輪黃金牛市背後所獲支持條件有別以往。

 

專訪 | 涂國彬：金價「升市莫估頂」，需求有別於以往十幾年

 

金價料於中、長期走高

 

　　近日金價徘徊每盎司3300美元至3400美元水平，仍處於歷史高位。他相信金價正短期整固，尤其部分中、長線投資者，趁高位出貨獲利回吐，但仍無礙金價於中、長期走高，因特朗普政策所帶來避險因素仍主導市場，令黃金需求殷切，因此金價屢創新高前題為「只要特朗普作風不改」。

 

金價難捕捉，惟需求已不同以往

 

　　雖然金價高企，但價格亦較其他風險資產波動，投資者難以捕捉黃金價格趨勢，例如黃金上次牛市大約出現於2001至2011年，10年間金價升了6倍；2008年金融海嘯後升1.5倍，惟卻於2013年至2019年6年間，金價僅徘徊每盎司1000美元至1400美元水平，直至2020年、2022年，即疫情及俄烏戰爭下迎來新升浪，分別升約20%、104%，而後者升勢尚未完結。

 

　　決定黃金價格因素只有供應及需求，而需求，如避險情緒卻難以量化，變相令金價更難觸摸。不過，涂國彬稱，金價如今需求，跟過往十多年以央行幣策寬鬆帶來的「水漲船高」明顯不同。

 

美元失去避險能力，黃金獨挑大樑

 

　　首先，美國在金融海嘯後實行量化寬鬆，在超低息環境下，普遍資產水漲船高，黃金亦一同受惠，可見之前十多年金價升勢，與貨幣政策關係較大，但他指出，相關升勢已於去年12月，美聯儲預告提早於今年完成減息時完成。其後，美國總統特朗普今年再次履新，是金價的另一大升勢開始，主導因素在於避險。

 

　　值得留意的是，美元同時失去避險能力，只剩黃金擔此大任。涂國彬稱，特朗普要以貿易保護主義一說扭轉貿易赤字，變相政府不能再依賴資本帳流入，更令美國債台高築變得「現實」，美元資產亦失去吸引力，若然失去原本地位，則不再是避險必然之選，因此只剩黃金擔此大任，長線而言增持黃金是合理選擇。

 

　　市場或將關稅戰與金價升浪劃上等號。不過，涂國彬認為，關稅戰僅為特朗普眾多政策手段之一，反而其人反覆無常就是風險和不確定性所在。當然，關稅戰最終影響美國甚至全球消費，投資者自然更加積極分散風險。

 

資金集中押注黃金是正常選擇

 

　　至於缺乏利息回報的黃金是否值得在高位追入，涂國彬解釋指，在正常情況下，利率趨升，持有任何資產的機會成本皆上升，減持情況不獨影響黃金，而相關因素於過去兩、三年已經相繼反映。他亦重申，當前金價升勢皆因特朗普政策不明朗因素主導避險，加上美元資產避險角色不再，資金集中押注黃金是正常選擇。

 

撰文：經濟通記者許英略

 

＊利益申報：涂國彬為證監會持牌人士，截至訪問當時，其投資及管理的基金持有SPDR金ETF(02840)。

 

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