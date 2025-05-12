專訪 | 洪灝：非美資產勢跑贏黃金不可缺，港股闖高首選三個板塊（有片）

內地金融監管「三巨頭」上周三（7日）連環出招，恒指得而復失的兩萬三關口，周一（12日）開市再因中美瑞士會談「有實質進展」而一舉收復，之後的聯合聲明（互相取消報復性高額關稅，暫保留10%加微關稅）更將恒指進一步推上。

著名經濟學家洪灝接受訪問時就指，相信港股今年還有新高，首選科技、消費、醫療保健板塊。儘管美匯指數重上100，但他預期非美資產今年勢跑贏，並反問，若相信比特幣未來可漲10倍，「黃金為甚麼不可以升十倍？」

非美資產將大幅跑贏

洪灝首先指，過去多年，美股在「美國例外論(American exceptionalism)」下大幅跑贏，所謂「物極必反」，今年跑輸的概率基本而言屬非常大。港股作為「非美國」資產，相信繼3月的24873點新高後，三季度將創下第二個新高。而其他例如黃金、歐元等非美資產也將大幅跑贏。

不過，對於坊間有預期恒指今年將見28000點，他認為，港股PE雖然便宜，但要突破近年的運行範圍再上一個台階，必須要把背後邏輯講清楚，例如內地大放水、資金大湧港、技術圖形等，「否則你說去到30000點都行，我覺得是吹水。」

黃金的供給更加有限

金價上月衝上3500美元刷新高，中環老牌收金鋪大排長龍，是否意味金價短期已高處不勝寒？洪灝表示，被稱作「數字黃金」的比特幣近日重上10萬美元，有市場人士押注未來將見百萬美元，反問「如果你認為波動、風險那麼大的所謂數字黃金都可以買，為甚麼你覺得3000多美元的黃金不可以買？」「如果你認為比特幣還要漲十倍，黃金為甚麼不可以升十倍？」

他解釋，相對比特幣，黃金的供給更加有限，只有5萬噸在地底下，如果「你可以買數字黃金，為甚麼你不買真正的黃金？」

立即去片：https://youtu.be/oTbxVsygAOE

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