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洪灝專訪 | 港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債（有片）

17/06/2025

　　港元拆息持續低位運行，有發展商港島南「超級豪宅」新盤甚至放風次輪加價，跌近四年的香港樓價是否有望企穩？蓮華資產管理（Louts Asset Management）首席投資官管理合夥人洪灝過去幾年一直看淡港樓，但今次接受專訪時，似有所「轉變」。他表示，從流動性、調整幅度、地產指數三因素看，樓價今年料現中繼反彈。他並認為，繼黃金之後，白銀創歷史新高基本上沒有懸念。

 

港樓5%-10%中繼反彈有可能

 

洪灝專訪 | 港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債（有片）

（Carol攝）

 

　　一個月Hibor低至0.6%以下，令港人供樓按揭利率見「2」字頭，不僅自住「供平過租」，投資客的租金回報率亦分分鐘跑贏定存。洪灝就指，從流動性的角度，以及港樓已較高位下跌三分一的角度考慮，樓價今年「5到10個百分點的中繼反彈完全是有可能」，雖然難言樓價最終會跌多少。

 

　　他並留意到，最近香港某大型開發商的再融資計劃，所有中資行似乎都參與了；而香港地產指數已最先企穩，技術指標顯示從交易的角度來說可以做多，「我覺得市場比我們聰明」。

 

白銀價被嚴重低估

 

　　金價早前突破3500美元歷史新高，近來銀價大有後來居上之勢，對此洪灝認為，中國是非常獨特的雙金屬系統，即金、銀同時作為法幣流通了很長時間。此輪金銀上漲的大邏輯是美元資產被拋售，資金轉為追逐黃金，當黃金價高居奇，人們就開始買白銀。

 

　　最新金銀比回到歷史最高點顯示，相對於用黃金定價的白銀是被嚴重低估的，而白銀走勢的杯柄狀技術圖形亦預示，白銀創歷史新高基本上沒有懸念。他反問，「黃金能夠漲到3500美元，為甚麼白銀不能漲到50美元呢？」

 

華府最大危機仍在現金流

 

洪灝專訪 | 關稅最壞時點已過，流動性充裕港股喚起動物精神（有片）

 

　　此外，香港《穩定幣條例》將於8月1日生效，總部位於新加坡的螞蟻國際據報擬申請發行穩定幣牌照。洪灝表示，穩定幣最大的特點是背後有資產作為抵押品，最大的作用則是跨境支付，且清算的速度、安全性都遠超SWIFT。

 

　　對於有觀點指，美國有意借《指導與建立美國穩定幣國家創新法案（GENIUS天才法案）》鞏固美元地位，他指，穩定幣固然能邊際上增加對美債的需求，但本質上跟商業銀行買美債，然後抵押以產生新的信用並無分別，無法解決美國政府面臨的現金流問題。

 

　　他強調，所有的危機都是現金流短缺而產生的，美國現時每年僅支付美債利息就佔GDP近7%，另有同樣高達萬億美元的社會保、醫療保障支出，「你想象一下這個政府絕對是破產的」。

 

　　立即去片：https://youtu.be/MUUGbS6iQs4

 

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