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陸叔專訪 | 恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯（有片）

25/06/2025

　　港股上半年受各種因素影響，包括DeepSeek橫空出世、低息效應、美國總統特朗普推出的對等關稅措施、中美關係，以及中東地緣政局等，恒生指數經歷高低波幅逾6000點。恒指在半年結前企於24000點以上，較去年底升約兩成，下半年會如何走？

 

特朗普與中東局勢

 

　　人稱陸叔的著名資深股評人陳永陸接受《經濟通》記者專訪時表示，恒指下半年目標看26000點至27000點水平，更提到哪些股份是倉位必備、哪些不宜沾手。他提醒，低息環境有利投資，惟特朗普的反覆及中東局勢，不容忽視。

 

續薦內銀與內險

 

　　選股方面，陸叔表示要留意甚麼股份、板塊可跑贏或跑輸大市，因此不應只依照恒指的變動作選股。除了一直鍾愛的滙控(00005)外，他特別提到近期本港定存息口低迷，高息中特估不乏追捧，尤其是金融相關股份，如內銀股、內險股，而下半年仍會續推介這些板塊。另外，中資券商股亦值得留意。事實上，近期不少在港上市的新股(IPO)都由中資券商作上市推薦人，例如中金(03908)及華泰(06886)，相信日後有更多新股上市之時，可利好此板塊。

 

陸叔專訪 | 恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯

隨著更多新股在港上市，中資券商股也值得留意。(Envato)

 

二線房企不宜沾手

 

　　至於哪些板塊不宜沾手或持有，陸叔則指出內房股，因不少內房企仍背負重債，二線內房企以及其債券均不宜沾手，不過他指有國企背景的內房股可續持有，惟不建議增持，因派息比率不高。而零售相關及車股下半年可續觀望，但不一定要長期持貨。

 

　　立即去片：https://youtu.be/Wh8rU5zd7vI

 

 

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