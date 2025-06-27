陸叔專訪 | ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署（有片）

《經濟通通訊社27日專訊》著名資深股評人陳永陸預期，下半年恒指有力上望26000點，甚至27000點。而基於科技股佔比甚重，要推動港股向上，需要靠大型科技股發力。

對於ATMXJ，陸叔並非全面看好，他建議可吼低吸納阿里巴巴(09988)，但有兩隻則少沾手為上。另外，陸叔亦分享了他和Labubu的故事。他笑言泡泡瑪特(09992)是Bubble Motor。到底，泡泡瑪特又應如何部署呢？

ATMXJ看好阿里，避開美團及京東

科技股方面，今年初DeepSeek橫空出世，科技股即被炒起。當中包括阿里巴巴，在配合推出通義千問等因素，股價一度飆升。不過陸叔坦言DeepSeek概念已炒作了一輪，之後科企要看企業如何將AI「落地」，短期難以再有新一番炒作。

陸叔表示，下半年仍看好阿里巴巴，相信其AI業務續有較大的發揮空間，加上股價已經有頗深度調整，建議可於約100元至105元水平作吸納。而小米(01810)上半年已錄頗大的升幅，下半年並非首選股份。

至於陷入內捲的美團(03690)及京東(09618)，則不建議沾手，陸叔指相互競爭會如割喉式般發展，加上邊際利潤會大減，最後誰勝誰負抑或兩敗俱傷？不如不沾手為妙。

陸叔與Labubu的故事，泡泡瑪特未炒完

近期新消費股炒起，不得不提「盲盒股」的泡泡瑪特，陸叔更分享了他和孫女於澳洲排大隊購買Labubu的故事。他笑言泡泡瑪特就如Bubble Motor，並透露在上市時已持有此股。他說，盲盒在各地廣受歡迎，而此股亦罕有地受到外資大行的關注，予以相當高（逾300元）的目標價，惟股價半年間以倍數上升，現水平不建議投資者增持或買入。他相信，此股暫仍未炒完，因為⋯⋯

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