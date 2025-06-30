比拼華爾街－溫傑 | 美股終再破頂，介紹公用股PCG（有片）

回顧上星期美股表現，基於多項利好因素，包括：

中東局勢緩和

憧憬7月有機會減息

憧憬華府放鬆監管及併購市場轉趨活躍

最新通脹指標顯示物價仍受控

揣測美國與各國貿易談判將取得突破



最終美股三大指數均向好，標指納指齊新高。其中標指收報6173點，一周計上升3.4%。

指數已反映大部分利好消息



以現時指數水平計，已甚為接近筆者的全年目標，即6240點，雖然市場氣氛偏向樂觀，但本欄暫時無意上調目標。事實上，指數的估值並不便宜，代表反映了大部分的利好因素。以上述的利好因素為例，大多基於憧憬或是已被市場消化，而往後關稅及中東戰事有可能再出現壞消息。

用關稅作例子，一方面上周美國財長貝森特表示，貿易議程可望於9月1日前結束，部分投資者理解為關稅暫緩期在7月屆滿後將獲延長；而歐盟委員會主席馮德萊恩亦表示，有信心在7月9日最後期限前與美國達成協議。但要留意，特朗普於上周五突然宣布即時中斷與加拿大的貿易談判，都預示其與全球的關稅討論隨時可以出現變數。

留意後市多項變數



此外，由共和黨控制的美國參議院，現時正審議特朗普提出的《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》。消息指共和黨已獲足夠票數通過該法案，大家要關注市場會否再炒作當地的財政或國債問題。

今個星期要留意的因素甚多，以經濟數據計，首推勞動市場數據，市場預期：

非農業新增職位為12.4萬個，前月為13.9萬個。

平均工資增長按月及按年分別為0.3%及0.9%，前月為0.4%及3.9%。

失業率由前月的4.2%升至4.3%



另外尚有ISM製造業指數等數據將會公布。

PG&E估值吸引

個股方面，上周推介的PNC金融服務集團(US.PNC)表現向好，一周計上升4.7%。整體而言，上星期金融股表現普遍甚為理想，筆者會繼續跟進。今個星期介紹近期股價表現落後的PG&E Corporation(Pacific Gas and Electric Company, US.PCG)，其為公用事業能源公司提供加州民眾所需的電力與天然氣能源。

雖然集團股價於過去個半月顯著受壓，但相信已反映負面因素（其中包括政治及天氣等因素，後者指當地踏入火災危險期），基於其估值吸引，中長線具投資價值。根據筆者的估值模型，就算將行業的平均估值降低，以反映PCG較低的股息及今年盈利的不明朗因素，現價仍然偏低。集團2025年的預測市盈率只為9.4倍，可算是中長線的價值投資之選。其將於7月24日公布季度業績，本專欄會再作跟進。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

*筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

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