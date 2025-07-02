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專訪 | 被問會否計劃麗星郵輪再在香港上市，吳明發：會按部就班

02/07/2025

　　2022年雲頂香港遭百慕達法院頒令清盤，旗下郵輪品牌包括麗星郵輪（Star Cruises），一度停運，其後被名勝世界所收購，到今年麗星郵輪（Star Cruises）和星夢郵輪（Dream Cruises）回歸。

 

專訪 | 被問會否計劃麗星郵輪再在香港上市，吳明發:會按部就班

麗星夢總裁吳明發（吳仲賢攝）

 

　　麗星夢總裁吳明發接受《經濟通通訊社》訪問時憶述，在上述過程他感到非常欣慰和感動，「因為我們有一個很非常好的老闆，基於某種原因，他們必須要先退出，他跟我說要好好照顧我們這些受影響的員工」，並指要設立新的郵輪公司需要有員工來運作，「在很短時間以內，我們很多員工都很願意回來跟我們一起重新操作」。

 

　　他表示，集團現時在資金方面「沒有問題」，並指出今次重新回來是獲得了業界的支持，並有跟業界作出配合，「為他們製造更多商機」，讓業界更有信心地回來跟集團合作，集團一直有跟業界進行有關的溝通，強調集團在這方面做了非常多工作，讓集團能在短短兩年便能回歸，現時聚焦在郵輪操作，客人體驗以及品牌運營等方面，並指早前的清盤程序已順利完成。

 

相信在未來啟德碼頭應該會非常方便

 

專訪 | 被問會否計劃麗星郵輪再在香港上市，吳明發:會按部就班

領航星號（旅發局提供）

 

　　是次麗星郵輪「領航星號」選擇尖沙咀海運碼頭為母港，他表示，尖沙咀海運碼頭和啟德郵輪碼頭「兩個碼頭都非常棒」，強調「啟德很好」，集團曾經使用啟德郵輪碼頭多年，此次沒有選擇啟德不是因為它不好，而是因為考慮到客人方便的層面，而選擇尖沙咀海運碼頭，亦指發展郵輪碼頭需要有一個過程，相信在未來啟德碼頭應該會非常方便，因為相信香港政府也在相關方面正在積極地發展各種不同的設施。

 

　　麗星郵輪母企雲頂香港（前上市編號:00678）受疫情打擊陷入財困，並進行清盤，於2023年5月16日取消上市地位。被問及未來會否將麗星郵輪再度在香港上市計劃，他回應指，會按部就班，直言:「現在還很忙去準備現在工作」，並指集團擁有非常強的品牌，將繼續打造其品牌，給客人非常好的體驗，繼續開拓船隊。

 

「有準備好的話，就不用太擔心預言」

 

　　對於7月5日大地震預言有否影響客人的意欲，他指出，集團操作郵輪的宗旨就是顧客安全第一，在安全措施集團做了非常多的準備工作，在過去多年集團也有良好的安全操作記錄，集團也時常在觀察相關航線地區的動向，若發生事故也能迅速作出相應的調整，並指日本不時也會有地震，而集團在過去多年的操作也時常有到日本，認為「有準備好的話，就不用太擔心預言」。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢

 

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