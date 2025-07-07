比拼華爾街－溫傑 | 標指上周再破頂，嘉信理財續受惠（有片）

《比拼華爾街》上周美股只有3日半市，周五（4日）為獨立日假期休市，周四（3日）亦只有半日市，而市況進一步向好，主要受惠於早前大家擔心的關稅及中東問題相繼傳出好消息，加上勞動市場數據優於預期，反映經濟穩健擴張，利好大市氣氛。以周四計，標普500指數創出日中6284點和收市6279點的紀錄新高。

多項因素正面發展

針對上述的利好消息，以下簡單分享最新發展。以關稅為例，本身美國對貿易夥伴暫緩實施對等關稅的限期將於7月9日屆滿，外媒引述財長貝森特（Scott Bessent）表示，全球可能約有100個國家將支付低至10%對等關稅，而在7月9日貿易談判限期之前，美國將公布大量貿易協議。筆者必須指明的是，預期部分國家將好像越南一樣需面對20%（或以上）關稅。

至於與中國的關稅情況，則再有紓緩跡象。《彭博社》早前報道，美國商務部已通知全球三大晶片設計軟件供應商，即新思科技（Synopsys）、益華（Cadence）及西門子（Siemens），在中國開展業務時不再需要申請政府許可。最新《路透社》指，當地商務部於上周四通知通用電氣旗下、全球最大飛機引擎生產商通用航天（GE Aerospace），再次允許該公司向中國商飛（COMAC）供應飛機引擎。

中東問題同樣有好消息，有外媒引述消息人士稱，美國中東特使威特科夫（Steven Witkoff）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）將於短期內會面，並有望重啟核談判。如果消息屬實，中東局勢可望降溫，但未來後續發展仍存有變數。

就業數據勝預期

最後是提前在上周四公布的6月勞動市場數據，非農業職位增加14.7萬個，多過5月向上修訂後的14.4萬個，亦優於市場預期的10.6萬個。同期失業率下降0.1個百分點至4.1%，低過預期的4.3%。惟要留意，職位變動主要因政府職位增加推動，當中只有7.4萬個是來自私人企業；而總數與前月比較其實增加不多。另失業率雖然由4.24%回落至4.11%，亦部分源於就業參與率下跌（跌0.1個百分點，報62.3%，略低於預期的62.4%）。

隨著總統特朗普在國慶日簽署由國會參眾兩院通過的《大而美法案》，相信市場焦點將會轉至當地與各地的關稅協定進展。此外，美國聯儲局會公布6月議息紀錄，大家可以進一步了解其對經濟及貨幣政策的最新觀點。

中線嘉信理財具上升空間

筆者下半年相對看好科技、金融及公用股，而在金融股計，大家或可留意嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）（US.SCHW）。投資邏輯非常簡單，集團本身就是美股向好的受惠者。

數據方面，由於資產管理和交易業務增長理想，其第一季收入按年升18%至56億美元，創下歷史新高，高於市場預期的55.3億美元；剔除一次性項目後，調整後每股盈利為1.04美元（市場預期為1.01美元）。其5月核心淨新增資產（Core Net New Assets）達到創紀錄的350億美元，按年增長13%，推動總客戶資產（Total Client Assets）達到10.35萬億美元，按年增長12%。樂觀情況下，其股價未來6至12個月有望上試105至110美元的水平（過去一年升幅25%，現價為91.48美元）。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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