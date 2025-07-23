洪灝專訪 | 中國下半年經濟增長放緩幾成定局，惟港股很牛有力越28000點（有片）

恒指時隔三年半，於周二（22日）終企上25000點大關，周三（23日）再下一城，以25538點收市，升408點。

蓮華資產管理（Lotus Asset Management）首席投資官管理合夥人洪灝接受專訪時表示，恒指技術圖形「非常非常bullish（牛氣）」，不認為再漲10%至28000點或以上是很難的事。對於坊間有觀點指，應等回調至22000點再入市，他直言是「誤人子弟」。

反內捲臨「去誰的產能」難題

全球股市自4月2日「解放日」暴跌後，眼下似已對特朗普的關稅威脅出現疲勞甚至免疫；恒指亦連續兩天企於25000點以上收市。創出逾三年半高位。

洪灝首先指，關稅戰的結果可能比大家想象中好得多，但中國經濟增長下半年放緩幾成定局。原因之一是，上半年受益囤貨需求旺盛的出口增速，下半年料明顯放緩；其次，政府消費政策趨於收縮，例如公務員禁酒令等措施，對消費產生抑制效應；第三則是，面對製造業上游通縮已持續三年，中央領銜「供給側改革2.0」反內捲，但卻面臨「去誰的產能」、「怎樣界定產能過剩」的難題。

「如果你上游不投資，下游又不消費的話，那麼經濟的運轉就很成問題了！」他預期，下半年GDP增長如無意外將略低於5%，全年則剛好5%，惟此並不代表股票市場就會不好，因為「股票市場和基本面沒有特別強的關係。」

情緒＋流動性主導，非單看估值

那麼，港股從3月距離25000僅一步之遙，到本周終於攻剋，首7個月回報約25%，今年餘下時間將如何？

洪灝對此相當樂觀，「依然還有新高」，依據不僅是技術圖形和獨家模型，還因流動性條件在不斷改善；他再次強調，短期交易中，估值高低並非重點，情緒與流動性才是主導。

鑑於此，他對有評論以恒指PE 12倍作為港股估值高低的標準，以及所謂「回落至22000點水平入市較佳」的觀點不以為然，直言是「誤人子弟」。「如果無法確定22000點是底，又怎能斷言25000點就是頂？」

若因貴而不買，完美錯過美股

他解釋，如果因為一隻股票估值很便宜所以買，但是估值可以更便宜；或者如果因為一隻股票估值很貴所以不買，那就完美錯過了美股，例如英偉達。他坦言:「我會因為一個股票漲而買某個股票」。此外，他認為，盲目以愈跌愈買的平均成本法投資，可能最終結果就是「買了一倉蝕本貨」。

洪灝預期，港股繼續上衝28000或以上完全有可能，畢竟曾經的歷史高點近34000點（2018年1月33484點）。

立即去片：https://youtu.be/iPxYe2kQ6BE

撰文：經濟通記者俞瑾

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