洪灝專訪 | 應下注「另一個」貨幣體系，以太幣需求勢爆發（有片）

聯儲7月續按兵不動幾無懸念之際，比特幣一度突破12萬美元大關，「二哥」以太幣更單月飆升50%直逼4000美元大關。蓮華資產管理(Lotus Asset Management)首席投資官管理合夥人洪灝於專訪表示，市場對美國經濟有三大誤解，建議不宜過分押注美債爆煲，而應下注「另一個」貨幣體系，而穩定幣將極大增加以太幣的需求，以及改觀市場的流動性。

市場對美國經濟存三大誤解

特朗普「解放日」大限一而再延至8月1日進入倒數，惟標指、納指卻齊刷新高，恒指亦創出逾三年半高位。洪灝指，市場對美國經濟的最大誤解包括，其一，關稅一定等於通脹，但目前看來只是導致了通脹預期的上升；其二是關稅可以解決美國製造業的問題，事實是中國的製造業只會愈來愈強；其三是通脹上來令美聯儲不能減息，實際上美國通脹正在往下的拐點。

他認為，各國政府債務攀升，並不會導致政府債務爆掉。鑑於此，長端的收益率是可以收斂的，要賭的亦不是做空長短美債、歐債、日債。「更大的主題是，另外一個貨幣體系的重要性在上升」，例如加密貨幣、金、銀、其他金屬等。

穩定幣綁美債，改觀流動性

他續指，當穩定幣法定地位的奠定，也間接上也奠定了以太坊的法定地位，鑑於很多穩定幣是基於以太坊區塊鏈構建的，以太幣的需求必然會增加，「以太幣天生就是為了交易而設計的，而比特幣就是一個固定的供給。」

他解釋，以太幣並沒有固定的數量設置，而是根據整個網絡的需求而增減；同時，由於以太幣的程式設計和網絡效應，以太幣的交易效率較比特幣要高幾千倍甚至更多。目前。以太幣承載了約70%的穩定幣市場，隨著穩定幣市場規模明年大概率升至萬億美元（現為2500億美元），以太幣的需求就會爆發。

此外，《GENIUS法案》將穩定幣與美國國債綁定，即1塊錢穩定幣等於1塊錢美債，相當於把美債質押出來，變成貨幣進入貨幣流通系統，「這個對於市場流動性的改觀就不是一點兩點的問題了」，儘管現在還是很早期的階段。

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撰文：經濟通記者俞瑾

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