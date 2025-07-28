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比拼華爾街－溫傑 | 美股續破頂，Alphabet估值吸引（有片）

28/07/2025

　　市場對全球貿易戰的憂慮進一步緩和，加上減息預期稍稍升溫，繼續利好美股的投資氣氛，三大指數上周全線上升。上周標普500指數連升5日，累計升幅為1.5%，收報6388點。

 

　　現時美股氣氛理想，惟估值日趨上升，建議各戰友不宜過於樂觀。事實上，根據EPFR Global的資料顯示，截至上周三（23日）為止的一個星期，美股基金已連續兩周錄得資金流出，涉及金額約77億美元。

 

　　今周大家要繼續留意關稅協議發展及企業業績，以前者為例，新關稅會於8月1日正式執行，美國總統特朗普預期大部分貿易協議將於當日之前完成；至於業績，本周有大量指數成分股公布次季營運數據，單單計科技股，部分例子包括：

 

　　*周三：Meta、微軟、高通及ARM
　　*周四：蘋果、亞馬遜及Coinbase

 

　　另外，聯儲局會有利率會議，根據利率期貨，減息機會不足5%。投資者應留意經濟數據，特別是今周公布的勞動市場數據，筆者估計：

 

　　*非農職位增加11.5萬份
　　*平均工資按年及按月分別增長3.8%及0.3%
　　*失業率升0.1個百分點至4.2%

 

Alphabet次季業績勝預期

 

　　今周會為大家介紹上周公布了業績的谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)。集團主要有兩類收入，包括服務(Google Services)及雲服務(Google Cloud) ，以今年第二季計，兩者分別佔毛收入（未減流量獲取成本，即traffic acquisition costs）的86%及14%。除上述分部外，集團尚有其他業務，例如提供自動駕駛叫車服務的Waymo，但比重不足1%。

 

　　集團次季業績優於預期，先從收入分析：在服務中，廣告收入(Google Advertising)最為重要，當中佔比最重的搜尋引擎(Google Search and Other)一如預期表現理想，收入按年增長11.7%（市場預期為8.7%）。而YouTube廣告的增長更達13.1%，優於市場估計的10%。至於雲服務，收入增加了31.7%，優於預期的27%，並繼續成為增長的新引擎。期內淨收入增長14.5%，而預期增長率只為11.6%。

 

　　期內每股盈利為2.31美元（優於估計的2.17美元），按年增長達22.3%。基於上半年每股盈利合計為5.12美元，料全年可達10美元。以現價約192美元計算，預測市盈率實不足20倍，前景吸引。

 

兩項因素需留意

 

　　當然，估值偏低源於兩項風險因素，包括搜尋業務面臨劇烈競爭，以及法律訴訟風險，各位戰友往後要持續關注。前者計，部分投資者擔心市場逐漸轉向利用人工智能工具來進行搜尋，對谷歌傳統搜尋業務會帶來挑戰；而後者的其中一個例子為在美國反壟斷訴訟中，最終集團可能需面對巨額罰款或剝離部分業務（例如Chrome瀏覽器）。

 

　　筆者認為，上述首項風險因素仍屬可控。有研究報告指出，谷歌搜尋在所有年齡層用戶中依然是絕對的核心。與此同時，雖然訴訟風險難以量化，但現時集團估值相信已反映了部分潛在影響。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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