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專訪 | 林本利：趁低買外幣需識平均價，錯過低位應如何？（有片）

30/07/2025

　　海外旅行、升學、置業、移民，對港人而言可謂如數家珍，兌換外幣更是熟門熟路。惟港幣兌美元5月突然「威水」之後，近期再回到弱方；上半年計，港元兌歐元、英鎊、日圓、澳元、人民幣更是全線大跌。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利於專訪表示，一直以來都認為外匯不值得投資，因價格升升跌跌如零和遊戲。

 

專訪 | 林本利：趁低買外幣需識平均價，錯過低位應如何？（有片）

 

英鎊10年平均價10.1至10.2

 

　　如真的需要大量買入外幣，過去幾年美元強勢時，正好是出手良機。例如，英鎊（兌港幣．下同）過去10年平均價為10.1至10.2，2016年脫歐後更一度進入9算時代，而現在已反彈至10.8水平。如果有意在英國置業或留學，他反問：「為何早幾年不儲定多些？」

 

　　同理，歐元早前曾見9.2至9.3水平，亦遠高於過去10年平均價8.7，更是歐元2000年面世時的平均位，然而，任何買入的原則都應是低過「平均位」。他又反問，歐元去年底曾低至8，「如果你有大量的需要，為何當時不買入？」

 

美匯7月受惠減息推遲而反彈

 

　　那麼如錯過低位良機，現時又真的有大量外幣需要，應該怎做？林本利表示，惟有趁美元反彈、其他外幣回落時行動。「雖然現在大家都預期美匯指數將跌至90的10年最低位，但市況一路都有波動」，例如美匯指數7月以來節節反彈，從96.6升至98.5，原因即是通脹上升令減息推遲。相比10.8「摸頂」買英鎊，「現在10.5你可以考慮一下」。

 

專訪 | 林本利：趁低買外幣需識平均價，錯過低位應如何？（有片）

若有需要買入大量外幣，宜趁美元反彈時行動。(AP)

 

　　至於人民幣，他直言「不建議大家投資」，尤其是過去幾年內地經濟、匯率都表現疲弱，而當局正正需要弱貨幣來刺激經濟和出口。此外，人民幣定存、債券的息率都僅得1厘出頭，無太大投資價值，「即使你說預期它升值，我都看不到有好大的升值空間」，因為始終匯率太強不利經濟。

 

港美隔夜息差闊惟難套利

 

　　眼見香港銀行體系結餘從6月的逾1760億，縮水至860餘億，一個月HIBOR會否重見年初的4厘以上？林本利認為不會。

 

　　原因之一是，銀行體系始終還有800多億的閒置資金，「所以你見到隔夜息都是近零」。原因之二，根據過去經驗，銀行體系結餘如跌至400億上下，香港息口就會跟美息趨同。

 

　　由此衍生另一問題，為何港、美隔夜息（0.13厘 VS 4.25厘至4.5厘）差距如此之闊？他解釋，4.25厘至4.5厘是隔夜息，即使一晚賺多4厘，也要除以365日，更加不知第二天港幣會否突然轉強，再加上一買一賣的交易費用，隨時賺息蝕價。但若以12個月港美息差約1厘水平看，反映交易成本和預期港元升值，「長線屬合理」。

 

　　立即去片：https://youtu.be/SALB1EmsU34

 

 

　

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