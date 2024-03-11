定存息率回落資金何去何從 如何了解不同理財產品的表現?

近日市場環境經歷前所未有的挑戰，環球利率環境急速變化。後疫情時代，各地經濟發展步伐不一 : 個別市場交投暢旺，股市屢創新高 ; 然而區內市場資金流向不定，股市樓市過去一年表現變化無常，縱使市場息率比過往多年有所增加，定期存款曾經可得到不俗回報，但近日亦見開始退潮，銀行提供的新一輪定存息率已見回落。

除了定期存款，儲蓄投資亦包含債券、保險、基金等產品。經濟欠佳，大家都各出奇謀，為求財富增長，四出尋找適合個人需要的理財產品。

新的一年，是時候再審視自己和家人的財富規劃，做好部署。要資金得到預期回報，近年越來越多人關注的儲蓄保險是一個不錯的選擇。人人都希望將來生活安穩無憂，儲蓄保險是其中一項理財產品讓我們在考慮個人需要而有機會在特定的年期內獲取預期回報。

要了解儲蓄保險產品的回報，是否與投保時的預期吻合，我們可以參考保險公司提供的「總現金價值比率」(Total Cash Value Ratio, TCV Ratio)。

所謂「總現金價值比率」，是指保單現在退保，退保時保單持有人可取得之總現金價值 (包括保證回報及非保證回報，例如週年紅利、終期紅利，以及其累積利息等)，與該產品銷售時建議書所示的總現金價值相比較，以百分比表示。例如保單實際累積的總現金價值與銷售時於利益說明文件所示相同，總現金價值比率便等於100%。若保單實際累積的總現金價值少於銷售時於利益說明文件所示，總現金價值比率便會低於100%。

一般而言，因為年期不同，儲蓄類產品於最初數年，保證現金價值的部分比重較大，保單早期非保證紅利都非常少，而到保單後期則非保證部分的佔比會增加。由於儲蓄保險是一類長線投資，只著重前期的「總現金價值比率」，未必能綜合衡量整個保單投資期的預期回報。

另一方面，坊間一般討論保單回報實現的情況時，多會提及「分紅實現率」(Fulfillment Ratio)，亦是保險公司必須披露的數據，以讓公眾了解產品的非保證回報表現。

「總現金價值比率」與「分紅實現率」的分別在於，後者只反映保單的非保證回報情況，相比之下，「總現金價值比率」不但反映保單非保證回報（包括週年紅利、終期紅利、復歸紅利的現金價值，以及終期分紅的現金價值），亦包括保單退保時的保證現金價值，亦即是兩者總和的整體表現。

要注意的是，每款產品與每個特定年份的「總現金價值比率」只反映於該指定時段內繕發的保單表現，並不能代表其他產品的表現，也不代表該產品的餘下保單年度未來之回報。相關比率只可作為參考，不可作為未來表現的指標，投保人需考慮個人財務需要而選擇合適的理財產品。

總括而言，「總現金價值比率」(TCV Ratio) 可為保單持有人提供其中一個重要的參考指標，亦可讓公眾了解相關產品過往的整體表現。

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