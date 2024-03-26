創新危疾保障「家」倍守護每個階段

每個人的人生旅途都有著不同的角色、挑戰和考慮，特別是為人父母後，除了個人發展之外，生活的重心更要顧及家庭和子女的各方面需要。但在現今都市環境中，人們面臨的健康挑戰越來越多變和複雜，因此要守護家人和自己的健康，一份周全的保障計劃便不可少。

為協助客戶在人生旅途上更好地應對未知的風險，富通保險延續匠心精神推出「守護家倍198」危疾保障計劃及專為準媽媽和將出生寶寶打造的「孕期保寶計劃」，為客戶和其摯愛創造超越保險以外的價值。由準備懷孕到子女長大成人，讓客戶及家人獲得「家」倍守護。

這兩項計劃共同構成了一個全方位的家庭保障方案，不僅照顧到家庭成員的需求，更預視到未來可能面臨的挑戰。

「守護家倍198」危疾保障計劃涵蓋多達198種不同嚴重程度的疾病¹ ，屬市場最多² ，當中更加強對未知、罕有及兒童疾病的保障。面對疾病有機會復發的情況，計劃設有「嚴重都市疾病額外保障」³ 和「嚴重都市疾病無限次增值保障」³ ，即使受保人多次罹患癌症、中風或嚴重心臟病發作，都可享有持續保障至85歲，令保障範圍更深更廣。計劃亦設保障還原利益，受保人無需擔心因曾經索償嚴重程度1和2之危疾及 / 或兒童疾病而減少日後的危疾保障；而且就一些指定的保障狀況，計劃更可伸延至受保人的配偶及子女⁴ ，無需個別核保，而當中亦有三項保費豁免保障⁵，包括家長/監護人身故、配偶意外身故，以及危疾保費豁免保障，一個計劃就能為整個家庭帶來安心。

對於父母而言，他們一般都希望為子女及早預備一切所需。富通保險特設市場最早² 可投保的危疾保障計劃 —「孕期保寶計劃」，讓準媽媽可在懷孕滿18週時為將出生的寶寶投保，即使遇到突發情況，家庭也能得到及時的支援和保障。計劃更獨具匠心設計了兩項市場首創保障²，包括新生兒深切治療現金津貼⁶ 和分娩身故保費豁免保障⁵ 。新生兒需入住深切治療部屢見不鮮，若新生兒在出生後28日內需入住新生兒深切治療部，計劃將根據保額支付最多7日的賠償，大幅減輕家庭財務及精神壓力。此外，若準媽媽不幸於寶寶出生後42天內因懷孕或分娩之原因而身故，孕期保寶計劃的未來保費將獲全數豁免，而寶寶可繼續獲得保障至99歲，希望為客戶紓緩困境。

另一方面，大眾的身心健康亦越趨受到重視。如受保人就3種精神狀況包括重度抑鬱症、強迫症及焦慮症，需要接受心理學家或精神科醫生面診，均可獲額外現金援助。而針對日益增加的特殊學習支援需求，富通保險亦貼心地在「守護家倍198」計劃中設市場首創² 的特殊學習需要關愛保障，為有需要的家庭提供額外的支援和資源，貼心關懷孩子的成長發展。

「守護家倍198」危疾保障計劃提供保證現金價值及終期紅利（如有），讓客戶獲得保障的同時，可兼享潛在財富增值機會；更最早可於第20個保單週年日達至保證保本效益⁷ 。面對人生的各種挑戰，大家應及早為自己及家人規劃一份覆蓋全面的保障計劃，為家庭建立一座穩固的健康防護網。

註：

¹ 有關計劃之受保疾病範圍，請參閱有關計劃受保疾病賠償一覽表。

²「市場最多」、「市場最早」及「市場首創」之項目為比較香港人壽市場同類主要危疾保障產品後所得出之結果，特殊學習需要關愛保障中，因特殊學習需要入讀特殊學校並就讀至少1個學年為市場首創，截至2024年2月26日。

³ 嚴重都市疾病額外保障的原有保障為6次，可就3次癌症及3次中風或嚴重心臟病發作每次賠付100%保額。此保障於確診首次屬嚴重程度3之危疾後直至受保人年屆85歲的保單週年日有效。嚴重都市疾病額外保障需符合相關的等候期，有關等候期及保障詳情，請參閱保單條款。於受保人年屆85歲的保單週年日前，每當嚴重都市疾病額外保障已賠付達6次或其倍數，將啟動嚴重都市疾病無限次增值保障為嚴重都市疾病額外保障增值，每次增值之保障可再度為及後3次癌症及3次中風或嚴重心臟病發作每次賠付100%保額，增值次數不限。

⁴ 受保人必須同為保單持有人。

⁵ 無論就任何屬嚴重程度1之危疾或兒童疾病是否有已付或應付的生存賠償，客戶仍需繳交全數保費，而保費亦不會獲任何扣減直至以下情況最早發生者：獲賠付(i)嚴重程度2或3之危疾的應付生存賠償；或(ii)配偶意外身故保費豁免保障(如適用)；或(iii)家長 / 監護人身故保費豁免保障(如適用)；或(iv)分娩身故保費豁免保障(適用於孕期保寶計劃)；則富通保險將於確診或身故日期(視乎個別情況而定)起的下一個保單週月日起豁免保單之基本計劃日後所有應付的保費，直至該保單終止為止。有關保費豁免詳情，請參閱保單條款。

⁶ 此保障只適用於懷孕滿37週或之後出生之寶寶及在寶寶出生後28日內於新生兒深切治療部住院，富通保險將就每日住院支付保額之0.1%或250美元(以較低者為準)。如受保人獲簽發多於一份附有新生兒深切治療現金津貼的保單，該受保人於所有保單下的新生兒深切治療現金津貼之已付或應付之每日總賠償為最高250美元。有關詳情，請參閱產品小冊子及保單條款。

⁷ 保證保本效益受限於保費繳付年期及指定情況。有關詳情，請參閱產品小冊子及保單條款。

有關「守護家倍198」危疾保障計劃及「守護家倍198」危疾保障計劃 – 孕期保寶之產品小冊子，請瀏覽: https://www.ftlife.com.hk/pdf/tc/famcare-198-critical-illness-protector-brochure.pdf

此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富通保險」）的任何產品，或就其作出要約或招攬。此文件乃資料摘要，僅供參考之用，絕不構成財務、投資、稅務或任何形式的意見。如有需要，請向獨立專業人士尋求建議。

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