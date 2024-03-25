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極兔速遞上市後首份成績單 全球「狂奔」高品質增長

25/03/2024

極兔速遞上市后首份成績單 全球「狂奔」高品質增長

 

近期業績高峰期，盤點去年上市的一眾公司，留意到上周五發佈業績的極兔速遞（01519）。公司2023年全年總收入為88.49億美元，同比實現增長約22%。全年共計處理188億個包裹，較2022年的146億個包裹增長29%。公司的運營效率和盈利能力也在提升，全年毛利首次轉正，達到4.73億美元，經調整EBITDA也首次轉正，達到1.47億美元。

 

作為全球物流服務提供者，上市後首次公佈業績，不僅實現高品質增長和業務體量擴大，在運營效率和盈利能力方面也持續提升，公司的戰略前景佈局清晰，前景向好。

 

東南亞市佔份額連續四年第一 中國市場首次盈利

極兔通過印度尼西亞、馬來西亞、越南、菲律賓、泰國等國家提供快遞服務，為電商合作夥伴提供巨大的網絡承載力，解決旺季派送難題。據顯示，按包裹量計，極兔2023年佔東南亞市場份額為25.4%，連續四年市場佔有率排名第一。同時公司包裹量的顯著增長進一步提高了轉運中心、網點和車輛等關鍵基礎設施和資源的利用效率，促進了規模效應，平均單票成本穩步下降，從2022年的0.76美元降低到2023年的0.67美元。

 

中國市場方面，極兔2023年實現了巨大突破，毛利和經調整EBITDA均轉正。在提高市場佔有率的同時，盈利能力和服務品質也顯著提升。公司通過優化不同電商平台包裹量結構，獲取更多優質客戶，而逆向件和散單件佔比逐步提升，進一步穩定了公司的整體單票快遞收入，而單票快遞成本持續下降，從2022年的0.40美元下降至0.34美元，此外公司亦重視服務品質，在各種物流服務意見調查中均維持較高滿意度。

 

不僅如此，公司在東南亞、中國和新市場的市場佔有率和收入較上一年均有增長。極兔速遞2015年成立於印度尼西亞，2020年進入中國市場，通過戰略收購、多元化的產品與服務以及精細化運營，按包裹量計去年公司在中國市場的市場份額為11.6%，處理的包裹量高達153.4億件，較去年增長27.6%。

 

全球「狂奔」新市場三倍速增長 市場份額提升顯著

極兔速遞全球「狂奔」，其快遞業務目前已橫跨東南亞、中國、中東、北非、拉美共計13個國家。根據報道，截至去年底全球擁有8500個網絡合作夥伴以及19600個網點和237個轉運中心。 得益於在東南亞和中國市場的經營驗證，公司2022年進入中東、北非和拉美的新市場後，積極拓展與電商平台的合作關係，不斷完善及強化當地的基礎設施建設，持續提高網絡的區域覆蓋能力，當前所在市場的網絡覆蓋率已超95%。

 

在新市場，極兔已經發展成除當地的郵政快遞和國際物流巨頭外又一具有較強競爭力的品牌。按包裹量計，2023年公司在巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和埃及均進入市場前五名，在新市場的市場份額從2022年的1.6%提升到2023年的6.0%，包裹量為2.3億件，同比增長369.0%，全年收入同比增長299.7%至2023年3.27億美元。

 

持續提升綜合實力 緊抓電商高速增長機遇

年報顯示，公司經調整凈利潤的虧損縮窄71%，2023年經調整凈虧損為4.32億美元；2023年，公司現金流轉正，經營活動產生的現金為3.42億美元，現金及現金等價物合計為14.83億美元。極兔速遞首席財務官鄭世強表示：「2023年，公司業績表現積極穩健，收入增長強勁，盈利能力大幅提升，現金流持續改善，財務狀況更加健康。」

 

從2024年到2028年，全球電子商務零售交易額的年複合增長率預計將達到9%，對此他表示看好，「在我們快遞業務覆蓋的13個市場中，每個市場的電商增長速度均超過了這一全球平均水準。極兔將積極把握這一巨大的市場機遇，結合我們在各地的優勢及市場地位，制定具有針對性的市場策略，以最大化地利用這一增長趨勢，持續實現增長，為股東創造更穩健的回報。」

 

面對電商行業蓬勃發展的市場機遇，作為獨立的電商賦能者，公司將持續投入、全面提升綜合實力，抓住行業高速增長帶來的歷史性機遇。極兔速遞執行總裁樊蘇洲表示：「儘管面對著宏觀經濟的多重挑戰和日趨激烈的市場競爭，我們緊緊把握住各國電商快速發展的市場機遇。依託我們全面覆蓋業務所在市場的物流網點及網絡，得益於公司不斷提升運營效率和服務品質的戰略執行以及全體員工的辛勤付出，我們在2023年取得了多項具有里程碑意義的成果。我們不僅鞏固了東南亞市場的領先地位，中國業務在盈利上實現突破，新市場業務也快速增長。此外，我們還成功在香港上市，開啟了公司發展的新篇章。」

 

展望未來，公司表示將在平台端提供定製化服務以滿足平台多樣化的需求，持續與電商平台探討開發新產品和新的合作模式；不僅會持續擴大自有車隊規模，增加幹線運輸線路，在關鍵交通樞紐地區購置土地，擴建轉運中心及倉儲設施；同時持續優化轉運中心佈局和路由規劃，增加對自動化設備和人工智慧技術的投入，持續投入科技創新，升級關鍵系統功能，如數據管理、網絡管理等，進一步提升運營效率和服務品質。

 

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