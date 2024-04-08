強化網絡安全刻不容緩 方保僑

有外國網絡安全機構的統計指出，每39秒就有一宗網絡攻擊出現，而去年，香港多家機構相繼遭受黑客攻擊，導致發生數據外洩事件。放眼國際，Microsoft 及Meta等大型科技公司也無法倖免，可見無論是企業、還是個人都難以獨善其身。根據香港警方的最新數據，去年香港的網絡入侵事件增長逾50％，損失金額增加了兩倍以上。

黑客組織Trigona去年8月入侵數碼港網絡，數碼港專責團隊已正式完成調查工作，並由個人資料私隱專員公署發表調查報告，向社會人士交代，事件再次引起廣泛關注。Trigona為勒索軟件組織，部份黑客已將勒索軟件攻擊擴展為商業模式般運作，即「勒索軟件服務 (RaaS) 」，著名的勒索軟件包括 REvil 、NetWalker 、Conti、Lockbit和 Ryuk。

全球黑客攻擊威脅日益嚴重，加強網絡安全確是刻不容緩。以數碼港事件為例，確實其內部的資訊安全和數據管理方面有不足之處，但事後數碼港迅速採取補救措施，積極聯繫和支援受影響人士，將潛在影響程度減至最低，並成立專門小組跟進和審查，積極配合個人資料私隱專員公署的調查，反映了他們願意面向公眾，和對受影響人士負責。同時，他們成功抵禦了黑客的後續攻擊，避免進一步的損害。

此外，數碼港亦逐步匯聚網絡安全的初創企業及夥伴企業，形成重要的生態社群，推動網絡安全科技創新及技術交流，並於今年2月正式在培育計劃加入Secure by Design (安全設計)要求，規定初創須接受網絡安全培訓，及為產品進行網絡安全檢測，確保推出市場前減少潛在高風險的網絡安全漏洞。

然而，單靠機構的努力是不足夠，網絡安全是一個全球性的挑戰，需要政府、企業和個人共同努力。政府應該加強立法，制定更嚴格的網絡安全法規，並提供更多資源和支援給企業和組織，以協助他們加強網絡安全措施。企業亦應該加強內部培訓，提高員工對網絡安全的認識，及投資先進的安全技術和系統。個人也需要提高警覺，加強保護個人資訊的意識，避免在網絡上暴露過多的個人信息，築起個人「防火牆」，才能更有效防禦網絡攻擊。

網絡安全是一個持續的過程，需要不斷的努力和投入。只有透過全球合作和共同努力，我們才能應對日益嚴重的黑客攻擊，保護我們的數據和網絡安全。

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