AI雲時代來臨！雲工場認購反應熱烈，“邊緣雲第一股”能否超越EDA易達雲首日表現？

恒生指數喺一個月內強勢反彈，港股熱度急劇升溫，新股IPO市場盈利趨勢明顯。五月以來，EDA易達雲、汽車街、優博等七家新上市港股首日顯著增長，投資者收益可觀。尤其係EDA易達雲（02505.hk）首日漲幅超80%，使“雲”板塊成為投資者熱衷新股投資領域，預示雲計算行業將迎新繁榮。本周，繼EDA易達雲後，“邊緣雲第一股”雲工場開啟招股，預計再點燃投資熱情。

雲工場，成立於二零一三年，專注於IDC及邊緣計算服務。該公司憑藉IDC服務切入市場，並積極推廣分佈式邊緣網絡，覆蓋計算、網絡及存儲等邊緣雲服務。其客戶群體廣泛，涵蓋中國頂尖雲計算供應商、互聯網公司及藍籌股企業。

雲工場與中國移動、中國聯通、中國電信這三大運營商建立了緊密的合作關係，成為它們在山東及內蒙古數據中心運營的關鍵合作夥伴。該公司採用非自建數據中心的模式，迅速拓展市場，業務範圍遍及中國十九個發達省份及三十八個城市，提供跨區域IDC解決方案。

根據招股書顯示，雲工場近年來的收入穩步增長，從二零二一年的四億六千四百萬人民幣增至二零二三年的六億九千六百萬人民幣，年複合增長率高達百分之二十二點三。這一成就主要得益於業務的擴展、客戶需求的增長、與主要客戶深化合作及新客戶的加入。

雲工場憑藉對IDC服務的專注和持續努力，已經建立起一個穩定增長的業務發展模式，並且在市場上逐步建立起良好的口碑和較為領先的市場地位。

除了IDC解決方案業務外，雲工場還在不斷拓展其服務組合。近年來，該公司敏銳地捕捉到邊緣計算的市場趨勢，並於二零二二年成功推出邊緣計算服務，為公司帶來了全新的業績增長點。僅一年多的時間，邊緣計算服務的收入佔比便迅速增長至2.6%，收入額從二零二二年的約五百二十萬人民幣飆升至二零二三年的約一千八百零六萬人民幣，實現了高達247.3%的快速增長。這充分展示了雲工場在邊緣計算領域的競爭力和發展潛力。

邊緣計算作為當前技術領域的關鍵發展方向，旨在將數據處理能力帶到數據產生的源頭，即網路的“邊緣”。雲工場通過推出邊緣計算服務，不僅滿足了市場對低延遲、高即時處理能力的需求，也有效減輕了雲中心的數據傳輸負擔。這種分佈式計算範式的應用，為雲工場在IDC服務領域開闢了新的增長點，並推動了其向邊緣IDC的邁進。

（雲工場旗下品牌“靈鏡雲”產品結構）

隨著5G/6G、AI、IoT等技術的快速發展，邊緣計算服務的需求將持續增長。雲工場憑藉其在該領域的領先地位和創新能力，有望在未來幾年內繼續擴大市場份額，實現業績的持續增長。

此外，國家對於經濟數位化轉型升級的推進工作也為雲工場的發展提供了有力支持。特別是在“十四五”規劃期間，國家大力推動算力基礎設施建設和邊緣數據中心的建設，為雲工場的邊緣計算服務提供了廣闊的發展空間。在政策的扶持下，雲工場將進一步加強與政府和合作夥伴的合作，共同推動中國邊緣計算行業的快速發展。

值得一提的是，雲工場在二零二一年成功成為中國信通院首批“內容科技產業推進方陣”的成員單位，與業界翹楚共同推動內容科技產業的發展。而在二零二三年和二零二四年，雲工場更是連續兩年榮登中國邊緣計算20強榜單，並在二零二四年躍升至第8名，這充分證明了其在邊緣計算領域的卓越實力和行業地位。

此次雲工場登陸港股市場，標誌著公司即將邁入全新的發展階段。在當前港股市場對“雲”概念的熱烈追捧下，作為“邊緣雲第一股”的雲工場，有望繼EDA易達雲之後，再次實現首日股價大幅上漲的盛況。

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