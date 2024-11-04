勝利證券成香港首個獲准分銷虛擬資產結構性產品券商 將推兩項獨家全新產品及服務

香港領先的虛擬資產券商勝利證券，宣佈將推出兩項創新產品及服務，進一步鞏固其行業領先地位。勝利證券計劃於今年年底前開始向合資格專業投資者推廣虛擬資產結構性產品，並為通過勝利證券的平台持有穩定幣的客戶提供指定產品和服務，助客戶賺取額外收益。



勝利證券宣佈已獲證監會允許向合資格專業投資者銷售以現金結算的虛擬資產結構性 產品，為香港首家獲批之持牌券商。這類產品以虛擬資產作為參考資產，助力客戶在特定市場情況下獲取更高的潛在回報、管理市場波動風險、實現套利等多種投資目標。此外，勝利證券客戶現時已經可以透過其流動應用程式 VictoryX 認購貨幣巿場基金，未來勝利將進一步為持有穩定幣的合資格客戶透過指定產品及服務，賺取相對穩定的額外收益。上述兩項產品服務預期將先後於今年年底前推出市場。



勝利證券執行董事陳沛泉表示：「目前受監管的虛擬貨幣投資市場上，缺少策略性投資產品方面的選擇。勝利證券獲准分銷虛擬資產結構性產品，標誌著香港在建立更全面的虛擬資產生態系統方面向前邁進了重要一步。勝利證券作為香港虛擬資產行業先行者，將繼續致力推出獨特和創新的投資產品，助力客戶配置多元資產，並於不同市況下捕捉獲利機會。」



勝利證券為香港首個和唯一獲准可以容許客戶透過勝利的平台直接進行加密貨幣及穩 定幣存入和提取的券商。隨著虛擬資產市場的不斷發展，勝利證券積極推動行業創新，先後發行嶄新的投資工具及策略性投資產品，致力成為傳統金融及虛擬資產行業的橋樑，於合規環境下為投資者提供新機遇。



關於勝利證券

扎根香港 50 多年的勝利證券（股份代碼︰8540.HK）是全面金融服務的綜合型全牌照券商，擁有第一類（證券交易）、第二類（期貨合約交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就機構融資提供意見）及第九類（提供資產管理）的受規管活動。投資者可享受勝利證券提供的綜合金融服務，包括香港及全球證券交易、一級及二級市場證券融資、企業融資（資本市場及債券資本市場）、財富管理等多個領域。2023 年，勝利證券成為香港首家同時獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團。

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