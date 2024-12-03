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旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶

03/12/2024

旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶
隨著旅遊旺季的到來，許多人開始計劃一年一度的悠長假期。無論是與摯愛的伴侶出遊，還是全家共度美好時光，最重要的就是能夠安心享受旅程。然而，旅行中最令人擔憂的莫過於行李的遺失或失竊。你是否想過，其實只需一個小小的配件，就能讓你的旅程更加無憂？

 

小巧便攜，保護行李於無形
GP eTag 追蹤器的大小僅如一枚硬幣，方便且隱蔽，輕鬆放置於背囊、行李，甚至小朋友的衣物中。想像一下，當你和家人一起在機場匆忙過安檢時，你的行李被放在了行李架上。只需透過手機APP，就可以隨時監控行李的狀態，避免因為錯過行李而造成的煩惱。

 

旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶

 

超大提示聲，讓你無懼遺憾
GP eTag 配備的遺留提示功能，在你離開物品時會發出高達70分貝的超大提示聲。當你在咖啡店打卡時，卻不小心將背包遺留，此時GP eTag 會發出清晰的提示聲，讓你能夠迅速返回，避免因粗心而造成的損失。當物品離你太遠，你會收到彈出通知。你亦可以設定聯絡資料，允許找到者與你聯繫。

 

旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶

 

隨時隨地，立即追蹤
如果不慎將個人物品遺留在酒吧、機場或酒店，GP eTag 能夠與 Apple Find My 網絡完美結合，通過全球數以百萬計的 Apple 裝置來追蹤你的物品。例如，在旅途中，你可能會在某個酒吧喝酒，卻忘記了放在椅子上的手提包。GP eTag 會利用周圍的 Apple 設備幫你定位，助你快速找回失物，讓旅程不再因遺失而煩惱。

 

旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶

 

簡便設置，輕鬆上手
GP eTag 的設置過程簡單明瞭，只需幾個步驟即可完成連接。無論你是科技新手，還是科技愛好者，都能輕鬆上手。

 

持久電力，隨行無憂
GP eTag 內置的 CR2032 鈕扣電池，可持續使用長達12個月，無需頻繁更換電池。無論是短途旅行還是長假出行，GP eTag 都能持續追蹤你的個人物品，讓你在旅程中倍感安心。

 

旅行最怕遺失行李？安心旅行的秘密法寶

 

錯失太易，保障需要及時
旅行中最怕的就是突發事故帶來的損失，影響心情。一個小小的 GP eTag 不僅能幫助你輕鬆追蹤行李和個人物品，還能為你的旅行增添一層安全保障。無論是探索新奇的冒險，還是享受輕鬆的度假時光，GP eTag 都是你旅途中的最佳夥伴，讓你全程無憂，假期更加完美。

 

銷售渠道：
GP 超霸香港網店: https://hk.gpbatteries.com/collections/gp-etag

 

於GP超霸香港網店購買，即送隨身掛繩乙條（顏色隨機派送)。

 

聖誕特別套裝：
即起至12月31日，GP超霸香港網店更有充電寶+eTag的聖誕優惠套裝，立即選購，為旅行做準備吧！

 

產品資料
https://hk.gpbatteries.com/products/gp-etag-smart-tracker?variant=44614415876277

 

產品規格

藍牙版本: Bluetooth Low Energy (BLE)
間距: 20M
兼容: Apple device only; iPhone and iPod touch models with iOS 14.5 or later; iPad models with iPadOS 14.5 or later; iMac and MacBook with macOS 12.5 or later.
尺寸: Ø32 x 8.3mm
重量: 7.2g（包括 CR2032電池）
電池:CR2032

 

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