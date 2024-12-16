利率波動難測 如何以債券策略爭取「財息兼收」？

債券投資別「All in」 靈活調整存續期 有助捕捉機遇

隨着美國聯儲局進入減息週期，市場對環球經濟的關注焦點再度集中於利率政策的走向。即將於12月17及18日舉行的聯儲局議息會議將進一步釐清政策的短期方向。目前市場對減息的預期幅度眾說紛紜，但相信會延續緩慢減息的步伐，以穩定經濟增長。不過，由於美國經濟數據波動以及政策前景不明朗，減息的速度和幅度仍存在變數，在這大前提下，投資者在資產配置上需要更審慎及靈活。



美國的通脹壓力雖有緩解，但尚未完全回到聯儲局的目標水平。根據美國經濟分析局的最新公布，美國第三季度經濟年增長率為2.8%。至於通脹方面，聯儲局偏好的通脹指標個人消費支出（PCE）價格指數10月為按年2.3%，略高於9月的2.1%，顯示通脹邁向2%目標水平的動力有所減弱。這些宏觀數據顯示出美國經濟的韌性，但也暗示着未來減息的幅度和速度仍有變數。在過去一年，市場對減息的預期持續改變（圖一）。聯儲局主席鮑威爾多次強調，未來利率調整將高度依賴基本數據表現，並可能採取較為漸進的步伐。

市場對減息的預期搖擺不定（圖一）

資料來源﹕彭博、聯儲局、滙豐投資管理，數據由2023年12月31日至2024年9月30日。美國綜合3至5年：彭博美國綜合3至5年總回報價值（未對沖美元）指數、美國綜合5至7年：彭博美國綜合5至7年總回報價值（未對沖美元）指數、美國綜合7至10年：彭博美國綜合7至10年總回報價值（未對沖美元）指數、美國綜合10年以上：彭博美國綜合10年以上總回報價值（未對沖美元）指數。總回報乃按每月累積回報數據計算。投資涉及風險。過往表現並非未來表現的指標。

靈活部署債券存續期應對利率變化

歷史經驗顯示，減息通常對債券市場構成利好，原因在於利率下降時，債券價格一般會上升。故此，在減息環境，債券基金一直被不少投資者視為具吸引力的選擇，因其通常提供定期入息潛力及潛在資本增值的雙重優勢。然而，債券的表現高度依賴於「存續期」（Duration）的管理。存續期是衡量債券價格對利率變化敏感度的指標，存續期越長的債券價格對利率波動越敏感。



投資者要靈活應對減息週期，首先需要適度延長存續期，捕捉升值機遇。在減息週期中，選擇中長期存續期的債券能較大程度地捕捉資本增值空間。但需要注意的是，長存續期債券通常對利率變化較為波動，因此，過早配置過長存續期的債券可能導致額外波動風險，故投資者在延長存續期時需要謹慎考量市場時機。



其次是， 由於減息幅度和速度仍存不確定性，投資者需採取靈活的資產配置策略。例如，可以將資金分散投資於不同地區、行業和信用評級的債券，保留調整配置比例的靈活性。這種策略有助於降低單一市場或資產類別的風險。最後，在當前環境下，中期債券，即平均存續期約3至8年，是投資者採取中庸之道的一個理想選擇。這類債券既能在減息環境中受益，又不會像長期債券那樣對利率變化過於敏感，能有效平衡風險與回報。

在減息週期中，投資者需要留意宏觀數據與政策變化，例如聯儲局會議、通脹指標、就業數據等都可能改變市場對減息的預期。因此，選擇一個能夠靈活應對市場變化的策略是成功的關鍵。經驗豐富的投資專家，例如滙豐投資管理的債券投資團隊，會因應市場預期的變化和前景預測，來動態調整旗下債券投資組合的配置。



在減息環境中，債券的定期入息和升值潛力都是重要的收益來源，投資者如果想爭取「財息兼收」的目標，可考慮具有穩定派息潛力的基金產品。而在不確定性較高的情況下，採用分階段建倉策略亦有助降低單次投資的風險。

如果希望知多點關於減息週期下債券存續期部署的策略，可參閱滙豐投資管理的網頁。

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