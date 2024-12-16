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2025年環球經濟與輪證投資前瞻

16/12/2024

2024年環球股、匯及債市持續波動，美國、歐洲及日本等主要央行利率政策迎來轉捩點、內地加推財政刺激政策以及地緣風險變化等，均牽動全球資產市場發展。展望2025年，港股可否再現升勢? 匯市又有何投資機遇?

 

摩根大通早前獲邀出席由恒生銀行舉行的大型投資講座「2025經濟展望及輪證投資前瞻」，與一眾重量級嘉賓為參加者提供全面投資觀點。摩根大通董事總經理張智卓、恒生銀行首席股票市場顧問余俊銘、獨立股評人沈振盈及紅磡索螺絲，共同探討來年環球經濟大勢及如何運用衍生產品作更靈活部署。

 

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

 

港股好淡因素並存 料恒指來年或溫和上升

恒生銀行首席股票市場顧問余俊銘指，港股受美國減息步伐不確定性及內地刺激政策成效等風險因素影響，令港股股值仍處於低水平，但他認為港股其實不乏利好因素，他歸納了「EASY」四大因素，即企業盈利增長（Earnings Growth）、居民高儲蓄（Ample Cash Reserves）、中國刺激政策（Stimulus Policies）及企業增加派息和股份回購（Yield），均值得投資者留意。余俊銘對明年港股前景偏向樂觀，預期恒生指數明年呈上升趨勢。

 

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

恒生余俊銘料恒指明年或有望溫和上升

 

 

宏觀因素不明朗 利用衍生工具管理風險

摩根大通董事總經理張智卓指出，明年宏觀因素將成為投資市場「重中之重」的焦點，預計對匯市及股市均會帶來不明朗影響。除了傳統的股票權證產品，摩根大通旗下的外匯權證產品，可為投資者提供多一個途徑去應對市場變數。他以「買保險」來作比喻，投資者只需以投資組合中幾個百分點的資金投入權證，便可在極端市況出現時， 更靈活對沖股票持倉的風險或外匯敞口。除對沖市場下行風險外，投資者如擔心投資組合估值過高但動力仍在，可考慮鎖定投資組合的利潤，並利用權證的槓桿特性，以較少資金去保持相關資產敞口，增加資金運用的彈性。

 

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

摩通張智卓建議投資者可靈活運用輪證對沖風險

 

 

沈大師與紅磡索螺絲模擬倉位對碰

沈振盈(沈大師)與紅磡索螺絲於講座中首次分享了模擬投資倉位的配置，兩位對美股的看法分歧。沈大師認為，美股現水平估值過高，料明年上半年或出現顯著調整。紅磡索螺絲則繼續看好美股，不過他認為美國科技股已累積一定升幅，建議投資者可考慮降低投資比重，而在美國整體經濟穩健的情況下，他較為看好消費及工業股。

 

港股方面，沈大師及紅磡索螺絲均看好科技股，主要是因為估值相對較「平」。另外，中資金融股、中資電訊股等或有望受惠於中特估概念。

 

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

沈大師與紅磡索螺絲首次分享模擬投資組合 

 

多元化投資 以外幣及黃金分散風險

股市之外，嘉賓們分享了商品及匯市的看法。沈大師指，雖然他看好中港股市前景，但投資者的持倉應多元化，以平衡突發風險。國際金價今年屢創新高，沈大師認為3千美元目標價是「首站」，長線仍值得持有。匯市方面，沈大師及紅磡索螺絲看好日圓，主要是美日息差有望收窄。紅磡索螺絲指出，一旦環球股市出現「黑天鵝」事件，日圓作為傳統避險貨幣或獲資金追捧。

 

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

沈大師與紅磡索螺絲分享日圓匯價看法

 

嘉賓們從多角度分析市況，現場出席的參加者除了獲得投資錦囊，更得到豐富的紀念品。在抽獎環節中，也有幸運兒獲取摩根大通100周年限量版八達通。如讀者希望重溫講座精華片段，馬上按此瀏覽!

 

講座活動於2024年11月26日舉行。

 

摩根大通免責聲明:
本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本文部份資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。過往表現並不代表將來的表現。結構性產品之價格可急升或急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R 類牛熊證之剩餘價格可能為零。投資者應自行評估風險，並在需要時諮詢專業意見。投資前應詳閱有關上市文件，並瞭解結構性產品之特性及風險。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited為認股證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。本文亦涉及摩根大通以外第三方及第三方機構代表之意見，其所發表的言論和觀點僅代表該第三方機構及/或其代表之個人立場，並不代表摩根大通及與摩根大通無關。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。

 

恒生銀行免責聲明:
在此文件內載有及／或提及的由恒生銀行於講座內提供之資料或內容僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於當中所述之任何證券或投資項目。於講座所表達的預測及意見只作為一般的市場評論，並不構成招攬、建議、投資意見或保證回報。該等預測及意見為講者於講座時的意見，可作修改而毋須另行通知。於講座內由第三者／非恒生銀行講者提供之資料及所發表的意見為有關講者的意見，並不代表恒生銀行觀點。恒生銀行不會就使用及／或依賴此文件及／或於講座內所提供的任何市場資訊及／或由第三者／非恒生銀行講者製作或提供之資料而負責或承擔任何法律責任。所有投資涉及風險（包括可能會損失投資本金），股票、外匯、商品及投資產品之價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者在作出任何投資決定前，應考慮該投資是否適合其本身，亦應詳細閱讀相關產品之銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。投資者如對其投資有任何疑問，請諮詢獨立的專業意見。

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