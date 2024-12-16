2025年環球經濟與輪證投資前瞻

2024年環球股、匯及債市持續波動，美國、歐洲及日本等主要央行利率政策迎來轉捩點、內地加推財政刺激政策以及地緣風險變化等，均牽動全球資產市場發展。展望2025年，港股可否再現升勢? 匯市又有何投資機遇?

摩根大通早前獲邀出席由恒生銀行舉行的大型投資講座「2025經濟展望及輪證投資前瞻」，與一眾重量級嘉賓為參加者提供全面投資觀點。摩根大通董事總經理張智卓、恒生銀行首席股票市場顧問余俊銘、獨立股評人沈振盈及紅磡索螺絲，共同探討來年環球經濟大勢及如何運用衍生產品作更靈活部署。

2025年環球經濟與輪證投資前瞻

港股好淡因素並存 料恒指來年或溫和上升

恒生銀行首席股票市場顧問余俊銘指，港股受美國減息步伐不確定性及內地刺激政策成效等風險因素影響，令港股股值仍處於低水平，但他認為港股其實不乏利好因素，他歸納了「EASY」四大因素，即企業盈利增長（Earnings Growth）、居民高儲蓄（Ample Cash Reserves）、中國刺激政策（Stimulus Policies）及企業增加派息和股份回購（Yield），均值得投資者留意。余俊銘對明年港股前景偏向樂觀，預期恒生指數明年呈上升趨勢。

恒生余俊銘料恒指明年或有望溫和上升

宏觀因素不明朗 利用衍生工具管理風險

摩根大通董事總經理張智卓指出，明年宏觀因素將成為投資市場「重中之重」的焦點，預計對匯市及股市均會帶來不明朗影響。除了傳統的股票權證產品，摩根大通旗下的外匯權證產品，可為投資者提供多一個途徑去應對市場變數。他以「買保險」來作比喻，投資者只需以投資組合中幾個百分點的資金投入權證，便可在極端市況出現時， 更靈活對沖股票持倉的風險或外匯敞口。除對沖市場下行風險外，投資者如擔心投資組合估值過高但動力仍在，可考慮鎖定投資組合的利潤，並利用權證的槓桿特性，以較少資金去保持相關資產敞口，增加資金運用的彈性。

摩通張智卓建議投資者可靈活運用輪證對沖風險

沈大師與紅磡索螺絲模擬倉位對碰

沈振盈(沈大師)與紅磡索螺絲於講座中首次分享了模擬投資倉位的配置，兩位對美股的看法分歧。沈大師認為，美股現水平估值過高，料明年上半年或出現顯著調整。紅磡索螺絲則繼續看好美股，不過他認為美國科技股已累積一定升幅，建議投資者可考慮降低投資比重，而在美國整體經濟穩健的情況下，他較為看好消費及工業股。

港股方面，沈大師及紅磡索螺絲均看好科技股，主要是因為估值相對較「平」。另外，中資金融股、中資電訊股等或有望受惠於中特估概念。

沈大師與紅磡索螺絲首次分享模擬投資組合

多元化投資 以外幣及黃金分散風險

股市之外，嘉賓們分享了商品及匯市的看法。沈大師指，雖然他看好中港股市前景，但投資者的持倉應多元化，以平衡突發風險。國際金價今年屢創新高，沈大師認為3千美元目標價是「首站」，長線仍值得持有。匯市方面，沈大師及紅磡索螺絲看好日圓，主要是美日息差有望收窄。紅磡索螺絲指出，一旦環球股市出現「黑天鵝」事件，日圓作為傳統避險貨幣或獲資金追捧。

沈大師與紅磡索螺絲分享日圓匯價看法

嘉賓們從多角度分析市況，現場出席的參加者除了獲得投資錦囊，更得到豐富的紀念品。在抽獎環節中，也有幸運兒獲取摩根大通100周年限量版八達通。如讀者希望重溫講座精華片段，馬上按此瀏覽!

講座活動於2024年11月26日舉行。

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