  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧24 展望25
etnet專輯

大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀

23/12/2024

大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀

 

今年，滙豐的窩輪牛熊證投資團隊走訪了科大、港大及中大（善衡書院），與學生們深入交流投資心得，並及早為未來投資規劃做準備。滙豐輪證團隊亦在三場交流活動中，邀請了人力資源、證券、外滙、數位資產等部門，分享職場及行業的最新發展。


根據滙豐輪證團隊對60多位學生的調查，學生們對未來一年求職情況的樂觀程度平均評分為6分（滿分10分），顯示出對於就業市場的希望，但同時也意識到挑戰的存在。此外，學生們對香港股市的看法亦相似，平均評分同樣為6分，反映出對後市一定的信心。團隊經統計發現，對股市看法較樂觀的同學，對來年的求職環境亦較樂觀。

 

在投資風險取向方面，近半數同學認為自己是積極型投資者，目標爭取10至20%的回報，其次為保守型投資者，認為取得0至5%的收益已屬滿意，顯示出他們對風險的謹慎態度。當被問及最喜愛的投資工具時，美股和港股均獲得近半數的廣泛支持，而作為投資新人，有7%的學生表示有窩輪牛熊證的投資經驗。

 

大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀

 

滙豐窩輪牛熊證團隊作為資本市場及證券服務亞太區財富管理部門的一員，致力推廣輪證作為投資者財富管理中靈活部署的工具，讓投資者在市場波動中把握機會。對新入場的投資者來說，輪證提供了相對較低的進入門檻，適合投資者小試牛刀，培養市場觸角。而其高槓桿的優勢，亦適合希望在短期內尋求更高回報的年輕投資者。

 

為了幫助學生們及廣大投資者更好地理解窩輪牛熊證的運作，滙豐輪證團隊將舉辦更多教育講座和實踐工作坊，讓他們在安全的環境中學習並實踐投資技巧。這不僅能提高他們的投資知識，還能讓他們在未來的財富管理旅程中更具信心。

 

如希望了解更多產品資訊，緊貼市場動向，歡迎瀏覽滙豐認股證牛熊證網頁www.warrants.hsbc.com.hk

 

滙豐認股證牛熊證團隊
2024年12月23日

 

大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀

【你點睇？】皇馬巴塞傳奇表演賽爆簽名會風波，26人買涉$20萬套票僅見部份球星15分鐘，你認為事件哪方須負較大責任？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

793

下跌

572

不變

372

無成交

923

恒生指數

20,121.91

最大成交額股票

02828

恒生中國企業

74.520

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02013 微盟集團
  • 3.150
  • 06928 萬馬控股
  • 0.050
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.700
  • 00968 信義光能
  • 3.150
  • 08315 新都酒店
  • 0.050
股份推介
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.400
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 29.200
  • 目標︰$36.00
  • 00939 建設銀行
  • 6.470
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.380
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 77.450
  • 目標︰$85.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 3.150
  • 01860 匯量科技
  • 8.390
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.550
  • 00941 中國移動
  • 76.100
  • 00700 騰訊控股
  • 419.800
報章貼士
  • 02587 健康之路
  • --
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 419.800
  • 目標︰$450.00
  • 02333 長城汽車
  • 13.920
  • 目標︰$18.00
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 7.740
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 21.800
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.760
即時重點新聞

24/12/2024 10:02  《異動股》四大內銀齊齊刷新高位，人行重錘整頓炒作國債

24/12/2024 09:52  恒指聖誕前夕升逾百點重上20000關，阿里、地產股領漲

24/12/2024 09:33  【香港政情】港府刊憲將許智峯等7人列為危害國家安全罪行潛逃者

24/12/2024 09:05  《盤前攻略》美股淡靜報升，港股半日市料延續良好氣氛

24/12/2024 07:50  《國金頭條》聖誕老人終於現蹤影，美股主指恢復漲勢

24/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒４９億元，買工行沽美團

24/12/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】晨星削國航南航四成目標，高盛升中芯目標至３３元

24/12/2024 09:39  《財資快訊》美電穩報７﹒７６９９，隔夜拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

四大內銀破頂｜傳人行整頓炒作國債，內銀首選那隻？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 晨星削國航南航四成目標，高盛升中芯目標至33元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 恒指聖誕前夕升逾百點重上20000關，阿里、地產股領漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「挽肉と米」尖沙咀分店開幕｜日本炭火現烤漢堡扒專門店 節日限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」
人氣文章

Foodie What’s On

「挽肉と米」尖沙咀分店開幕｜日本炭火現烤漢堡扒專門店 節日限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」
人氣文章

Member Zone

etnet祝您聖誕佳節愉快，新年一切順利！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Pantone 2025年度代表色「摩卡慕斯」：以安靜奢華的色調，打造完美髮色、美甲與彩妝！
人氣文章

Beauty

聖誕禮物最後召集！Clé de Peau Beauté別注版精華、M19Minus急救霧態乳霜，還有超好買Facesss美妝盛典！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
癌症｜美知名女星食道癌離世 醫生提醒8大初期症狀及早就醫
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
保暖妙法｜實測8大暖身熱飲：薑茶舒張血管成首選新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2024 12:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2024 12:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2024 12:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2024 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/12/2024
四大內銀破頂｜傳人行整頓炒作國債，內銀首選那隻？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 聖誕前夕銀行加存息吸資金，大眾3個月加至3.6...

23/12/2024 16:04

貨幣攻略

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024 14:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處