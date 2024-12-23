大學生對來年的港股與就業市場審慎樂觀

今年，滙豐的窩輪牛熊證投資團隊走訪了科大、港大及中大（善衡書院），與學生們深入交流投資心得，並及早為未來投資規劃做準備。滙豐輪證團隊亦在三場交流活動中，邀請了人力資源、證券、外滙、數位資產等部門，分享職場及行業的最新發展。



根據滙豐輪證團隊對60多位學生的調查，學生們對未來一年求職情況的樂觀程度平均評分為6分（滿分10分），顯示出對於就業市場的希望，但同時也意識到挑戰的存在。此外，學生們對香港股市的看法亦相似，平均評分同樣為6分，反映出對後市一定的信心。團隊經統計發現，對股市看法較樂觀的同學，對來年的求職環境亦較樂觀。

在投資風險取向方面，近半數同學認為自己是積極型投資者，目標爭取10至20%的回報，其次為保守型投資者，認為取得0至5%的收益已屬滿意，顯示出他們對風險的謹慎態度。當被問及最喜愛的投資工具時，美股和港股均獲得近半數的廣泛支持，而作為投資新人，有7%的學生表示有窩輪牛熊證的投資經驗。

滙豐窩輪牛熊證團隊作為資本市場及證券服務亞太區財富管理部門的一員，致力推廣輪證作為投資者財富管理中靈活部署的工具，讓投資者在市場波動中把握機會。對新入場的投資者來說，輪證提供了相對較低的進入門檻，適合投資者小試牛刀，培養市場觸角。而其高槓桿的優勢，亦適合希望在短期內尋求更高回報的年輕投資者。

為了幫助學生們及廣大投資者更好地理解窩輪牛熊證的運作，滙豐輪證團隊將舉辦更多教育講座和實踐工作坊，讓他們在安全的環境中學習並實踐投資技巧。這不僅能提高他們的投資知識，還能讓他們在未來的財富管理旅程中更具信心。

如希望了解更多產品資訊，緊貼市場動向，歡迎瀏覽滙豐認股證牛熊證網頁www.warrants.hsbc.com.hk。

滙豐認股證牛熊證團隊

2024年12月23日

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