大行科工赴港上市 擬募資3.9億港元拓產能

02/09/2025

大行科工赴港上市 擬募資3.9億港元拓產能

 

生產摺疊單車的 DAHON TECH 大行科工(新上市股份代號: 2543)9月1日起至9月4日招股。大行科工計劃全球發售792萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股49.5元，集資3.9億港元，每手100股，一手入場費4999.9港元。大行科工預期將於9月9日掛牌，中信建投國際為獨家保薦人。

大行科工引入安聯環球投資亞太、大灣區發展基金管理、Harvest、維科香港為基石投資者，合共投資總額約為1,276萬美元。

 

市佔率領先 業績增長強勁

作為中國摺疊單車行業的領軍企業，大行科工以26.3%的零售量市場份額和36.5%的零售額市場份額穩居行業首位，展現出強勁的市場競爭力。尤其去年公司更實現跨越式發展，銷量突破22.9萬輛，同比增長46%；收入攀升至4.5億元（人民幣，下同），增幅達50%；淨利潤同步增長至約5,230萬元。

 

在中國大陸銷量排名前五的摺疊單車公司中，大行科工2023至2024年期間的銷量和收入增長率均居首位，充分體現其市場領導地位。公司產品同時在28個國家和地區銷售，包括東南亞、美國和歐洲，但僅佔整體銷售的小部分。

 

專利布局領先同業  線上線下協同發展

自1982年創立以來，大行科工一直以技術創新為品牌核心。在創辦人韓德瑋博士和另外兩位擁有博士學位的專家帶領下，研發團隊持續推動技術進步。截至2025年4月，公司在中國內地擁有113項有效專利，並在美、歐、日等市場布局22項國際專利，是中國摺疊單車行業擁有最多專利的品牌。

 

其中，「快車道」技術群運用航空業先進的物理分析和計算機輔助有限元分析方法，顯著提升了產品性能。公司更獲邀參與制定中國單車國家安全標準（GB/T 3565.4–2022），並與清華大學展開合作研發，在車架強度優化、新材料探索及結構設計改善等方面持續突破，顯示其研發與創新能力。

 

銷售方面，大行科工建立起完善的線上線下協同銷售體系。截至2025年4月底，公司在內地擁有38家經銷商，零售網點超過680家。電商渠道發展迅速，線上直銷收入從2022年的1,410萬元增至2024年的1.002億元，年複合增長率高達166.1%。在海外市場，產品已進入28個國家和地區，通過35家經銷商建立起廣泛的國際銷售網絡。預期約10.0%或34.1百萬港元將撥作公司加快拓展中國內地以外國家及地區 的國際市場。

 

隨着城市化進程加快和綠色出行理念普及，近年摺疊單車市場增長迅速。尤其在大城市，摺疊單車以其便攜性和靈活性，完美解決了「最後一公里」的通勤問題。以大行科工的彎把P18為例，其創新的「一車雙態」設計，既能摺疊後攜帶進地鐵，又能切換競速姿勢，精準滿足都市人的多元化需求。本年度7月在北京「717京東騎行節」摺疊車競速賽彎把P18榮獲冠軍，徹底改寫了摺疊車「便攜與速度不可兼得」的行業定律。

 

當前這類產品經常出現「一車難求」的情況，反映出市場對高品質摺疊單車的強勁需求。

 

擴產研發雙管齊下  有助把握市場機遇

因應市場需求持續，大行科工採用智能化生產管理模式，透過建立了嚴格的質量控制體系，確保部分零件製造和組裝過程即使交由專業供應商進行，仍能確保每個環節都符合嚴格標準。通過與產業鏈龍頭企業如金輪集團、昇陽（SYB）等建立戰略聯盟，進一步保證了產品品質的穩定性和可靠性。

 

據招股書透露，為提升產能，大行科工計劃將招股所得資金主要部分用於產能擴張和研發升級。在產能擴張方面，公司預期約19.0%或65.0百萬港元將用於在現有惠州工廠附近设立新生產設施。新廠房預計2027年第一季度投產，初期年產能可達20萬輛，配備自動焊接機械人及自動倉儲系統等智能化設備。同時，預期約30.0%或102.7百萬港元將用於加強研發能力，用於強化研發團隊實力、升級研發設施設備、開發新一代摺疊技術、推進新材料應用研究，以及拓展智能化產品線。

 

按照市場預測，中國摺疊單車市場規模將從2024年的18億元增長至2029年的46億元，年複合增長率達21.2%。通過產能擴張和研發升級，大行科工有望在產品創新、供應能力、技術領先性等方面取得新的突破。特別是在產品多元化和市場拓展方面，公司展現出清晰的戰略思路和執行能力，未來潛力可期。

