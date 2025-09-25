滙豐特選客戶午宴講座：波動市況下港美股市的前瞻性部署

由滙豐銀行主辦的《滙豐特選客戶午宴講座》2025年第四季港股美股市場板塊展望完滿結束，是次講座邀請了多位投資專家，為一眾特選滙豐交易薈客戶及高交易量的客戶剖析美國聯儲局貨幣政策、中國宏觀政策措施，以及人工智能發展熱潮對港美股票前景的影響，並且分享在波動市況下，提供新一季的前瞻見解及策略。

美國聯儲局本月議息後，一如市場預期減息0.25厘，是去年12月以來首次。根據點陣圖顯示，較多聯儲局官員預期年底前還會再減息兩次，每次0.25厘，而2026年則預期減息一次。今年共減息3次普遍符合市場預期，料將提升環球投資者的風險偏好。

瞄準高息投資選擇

對於聯儲局年內或再減息兩次，恒生投資ETF銷售主管凌子敬（Terrence）指出，捕捉資產增值的同時，瞄準高息股同樣重要。至於市場方面，他認為在衡量估值、盈利重估、去美元化，以及中美關係緩和等因素後，中港資產仍有空間增長。風險方面，投資者需要留意企業盈利及中國經濟數據是否持續增長。

Terrence又認為投資者可考慮港股的高息投資：「在恒生高息股30指數中，指數有70%成分股的收入來自於大中華市場，受關稅政策的影響較為輕微，且其息率吸引，高於恒指及大部份固定收益資產，屬吸引的收益來源。」

另一邊廂，美股升勢停不了，但外界又擔心會否在高位回調。Terrence認為投資者在增強股票防守性之餘，應強化其潛在入息。「他們可精選波幅較低的美國大型股票持倉，並運用期權策略，沽出認購期權以爭取額外收益，坊間亦有類似策略的主動型ETF產品，而這類產品一般會在跌市時可減低波幅，而在牛皮市時則仍有期權金收益。」

主題眾多以牛代股

面對近況不俗的中港股市，資深股評人胡孟青指出，中港股市牛氣沖天，後市即使出現回調，亦不過是獲利回吐，只要配合外資流入及港股通資金，上望30000點不是夢。惟在當下的市況中，她建議投資者應收細注碼降低風險。至於板塊方面，投資者應將焦點放在科技、醫療板塊，以及高息股。

恒指在第三季重上4年高位，滙豐亞太區資本市場及證券服務香港上市產品銷售主管劉嘉輝（Billy）表示，投資者近期較留意港股市場，而上市衍生產品，亦是投資者捕捉市場波動的重要策略：「恒指今年暫時跑贏美國三大股指，大型科技股，人工智能、晶片、醫藥及消費板塊均受到追捧，但好股這麼多，投資者未必有足夠『彈藥』隻隻追，不妨以牛（證）代（正）股。」

不過Billy提醒投資者，買賣輪證之前一定要貨比三家，比較價錢。「假設所有條款一樣，比較窩輪時，要留意波幅水平，波幅較低代表窩輪價格較低，實際槓桿較高；至於牛熊證，則要留意溢價水平，溢價較低反映牛熊證價格較低，槓桿較高。」

中國科技股迎價值重沽

港股通得以放寬，帶動2025半年北水淨流入超過2024年，其中科技股的估值低，具修復空間。財經專欄作家紅磡索螺絲特別看好人工智能（AI）浪潮帶來的正面因素，他指出美國減息引發全球資金轉向新興市場，而香港憑藉高流動性，以及AI應用的主題，吸引國際資金流入，預計在2030年前將持續受惠，相關板塊的穩健回報可期。

他又指出：「香港科技股結合中國AI優勢，展現投資價值。中國超過十億網民與海量數據推動AI在電商、金融、醫療等板塊。到2030年，市場規模預計將達1萬億元人民幣。稅務優惠與5G建設，有望促進技術突破，利好恒生科技指數成分股的表現。」

招證資管（香港）權益投資總監何佩詩（Doris）認同AI技術是本輪科技浪潮的主要驅動因素，現階段的發展正處於產業初期，因此投資科技板塊是必然的選擇。「隨著AI技術突破，推動產業升級，讓中國企業追近與美國企業的距離，加上國產替代加快等政策紅利，中國科技板塊正迎來價值重估。」

如要有效捕捉科技產業趨勢，Doris認為投資者不妨留意恒生科技指數的企業。「指數網羅最大30間與科技主題高度相關的香港上市公司，包括內地晶片龍頭，同時受惠於人工智能技術商業化，以及智能駕駛及機器人等改善生活方式的主題。」

面對貿易政策不明朗，加上貨幣政策轉向，以及政經形勢瞬息萬變，幾位投資專家提供的獨到見解，為投資者帶來寶貴指引。在這些市場背景下，投資者如能靈活調整策略，捕捉潛在的市場機遇，將有望把握第四季港美市場的投資機遇。

風險通知及免責聲明

本文由香港上海匯豐銀行有限公司(「本行」或「發行人」) 參與發行(包括任何參考條款)，僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。文中非本行之內容，一概與滙豐無關。

本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。

結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下(i)N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。

買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：(a)與交易日和交易時間差異有關的風險；(b) 有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；(c) 與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；(d) 匯率風險；(e) 可能延遲結算；(f) 在成份股並無交易時公佈指數水平及(g) 於非交易時段發生美國指數牛熊證強制贖回事件。詳情請參考網站: https://www.warrants.hsbc.com.hk/tc/doc/disclaimer。

