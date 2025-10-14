  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

減息或利好美股前景　Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（3415）攻守兼備

14/10/2025

美國聯儲局一如預期宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至介乎4厘至4.25厘，自去年12月之後再次減息符合預期。根據點陣圖則顯示，聯儲局在今年餘下兩次議息會議上，均會減息且各減0.25厘。(資料來源：Bloomberg ,18/9/2025)

 

聯儲局又指出，經濟前景仍未明朗，就業市場下行風險增加，將會同時關注通脹與就業風險。雖然如此，隨後公布的首次申領失業救濟人數，則由前周26.4萬跌至23.1萬人 (資料來源：Reuters ,18/9/2025)，扭轉了此前一周異常急增的勢頭，出現近4年來的最大減量 (資料來源：Reuters ,17/9/2025)。

 

股市方面，聯儲局重啟減息周期，有助降低企業融資成本，促使投資活動增加，可望利好企業的盈利前景，帶動資金流入股市，令股價間接受惠。而在估值擴張及盈利增長下，料將利好環球股市前景

 

期權策略增收益　兼具下行緩衝

 

不過，聯儲局始終關注勞動市場現況，加上關稅政策仍未明朗，均為美股帶來一定影響。在這種經濟背景下，投資者如看好美股前景，或因人工智能熱潮受惠的大型科技股，可考慮Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（3415），以戰略性方式參與美股市場，同時可創造潛在收益#，並管理波動風險。

 

 

在市場上升時，備兌認購期權的上行潛力，或將受到限制。但是在當前市場不確定環境下，這種策略可透過持有指數成分股的同時，出售指數認購期權，從而收取期權金作為額外收益。

 

而對於非專業投資者而言，採取這種投資策略可能較為費時，而且當中涉及期權交易，因而會產生相對高昂的交易費用。因此，包含低成本、高透明度，以及易於交易等優勢的備兌認購期權策略ETF，成為目前合適的投資選擇。

 

除此之外，此ETF旨在每月派息（派息率並不保證，股息可從資本中分派*），在減息周期重啟下，為投資者提供具吸引力的收入來源。

 

*正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應占任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資産淨值即時减少，並將减少可供未來投資的資本。過往業績資料幷不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以歷年末的資産淨值作爲計算基礎，其股息再投資。此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。若未有列示過往業績，即表示該年度未有足够資料以提供表現。

 

#備兌認購期權策略在一定程度上限製了潛在增長，從指數期權認購日至期權到期日，其增長以所沽出的指數認購期權的所收取的期權金，再加上結算價與成本價的差價為限。倘其指數認購期權到期，相應指數市值於期權期間下跌，則本基金自沽出指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷長倉的虧損。

 

 

重要資料

 

投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

 

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數（「參考指數」）的成份股本證券；及(ii)出售（即「沽出」）參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項（即「期權金」），以產生收入。

 

倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌，本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而，採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限，以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限，再加上所收取的期權金。

 

參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響，包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌，本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。

 

場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者，交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易，本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。

 

使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。

 

投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及／或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標，本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失，而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。

 

本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券，本基金可能無法達成其目標。

 

本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。

 

參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。

 

股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。

 

管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

 

本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足，可能導致本基金出現重大虧損。

 

免責聲明

 

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

 

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

 

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

 

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。

 

根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。

 

發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

 

版權2025。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。

 

 

資料由客戶提供

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

03968

招商銀行

47.800

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

206.400

異動股

01093

石藥集團

9.000

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03968 招商銀行
  • 47.880
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 207.400
  • 01093 石藥集團
  • 8.990
  • 01050 嘉利國際
  • 2.630
  • 00412 山高控股
  • 3.330
股份推介
  • 02877 神威藥業
  • 8.460
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.930
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.500
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.510
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 25.720
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.600
  • 00981 中芯國際
  • 75.700
  • 00700 騰訊控股
  • 631.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.250
  • 00388 香港交易所
  • 426.400
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.900
  • 目標︰$55.00
  • 01789 愛康醫療
  • 5.560
  • 目標︰$6.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.350
  • 目標︰$5.20
熱炒概念股
即時重點新聞

14/10/2025 09:38  《異動股》金價銀價齊創新高，紫金升3%中國白銀飆一成

14/10/2025 09:42  《異動股》內險走強國壽升近4%，A股反彈上證綜指重上3900關

14/10/2025 09:23  恒指高開79點報25969，科指反彈阿里升1.3%，中芯升2%

14/10/2025 10:16  李家超：「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準

14/10/2025 09:26  《異動股》英諾賽科高開15%，夥NVIDIA推800VDC全GaN電源方案推動AI數據中心升級

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８０，一年拆息上日報３﹒３３％

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

減息或利好美股前景　Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（3415）攻守兼備新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股反彈金龍指數跑贏納指 惟ADR略跑輸須觀望北水氣氛能否持續新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

看他如何對太太，我決定用1億日圓收購他公司
人氣文章

玩樂 What’s On

遊日注意！新宿老鼠橫行無忌 杜拜女遊客腳被咬傷流血要入院：「我不能說東京很乾淨」 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

秋日藝語：「光纖之父」高錕音樂劇、日本爵士鋼琴代表來港演奏！不能錯過港芭聯乘歐洲6大Ballet明星
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

GIA為培育鑽石推出新評級準則！只分優質和標準，會為市場帶來甚麼影響？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳高級精緻Fusion菜！熟成福建番鴨、炙烤東海黃魚、炭烤黑金鮑，繽紛美味的用餐體驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
吃太多月餅燒烤易上火？今期滋潤素食譜：杞子雪耳杏仁糖水
人氣文章
肺腺癌｜21歲女久咳半年患末期肺癌，確診5日離逝，醫生警告乾咳逾兩周要求醫 新文章
人氣文章
山今老人教說話與養生！對治最新長者「四大殺手」 要靠說話？吹水、吹牛、胡說八道統統可以？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 11:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2025 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向14/10/2025
減息或利好美股前景　Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF（3415）攻守兼備
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

13/10/2025 09:35

關稅戰

高市受挫，但機會仍在

12/10/2025 14:15

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處