  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

創新引領未來 大行科工競速前行

30/09/2025

創新引領未來 大行科工競速前行

大行品牌創始人、大行科工董事長兼總經理韓德瑋博士表示，招股反應遠超預期，既是對團隊努力的認同，更堅定品牌持續創新的信心。

 

創新引領未來 大行科工競速前行

全球折疊車領軍企業大行科工（02543）9月上旬在港交所主板掛牌上市，獲得驚人的7558倍超額認購成為2025年資本市場的「超購王」。這亮眼成績不只體現了投資者對大行（DAHON）品牌的肯定，更印證了公司在行業中的領先地位。品牌創始人、公司董事長兼總經理韓德瑋博士直言招股反應遠超預期，既是對團隊努力的認同，更堅定品牌持續創新的信心。

 

憑藉多年深耕行業的經驗，作為折疊車市場的開拓者，大行DAHON以獨特的產品優勢贏得市場青睞。韓德瑋博士形容，DAHON的折疊車具備公路車的性能，同時保持便攜特性。「無論是在平路還是斜坡，我們的產品都能媲美甚至超越公路車的表現。騎乘者既能享受高速騎行的快感，又能輕鬆應對存放和運輸問題。這種優勢使得許多原本使用公路車的騎行者轉而選擇我們的產品。」

 

創新引領未來 大行科工競速前行

憑藉多年深耕行業的經驗，大行DAHON以獨特的產品優勢贏得市場青睞。

 

領先專利技術 持續推動創新

 

在產品優勢背後，技術創新始終是大行科工的核心競爭力。截至2025年4月30日，公司擁有135項有效專利，其中包括19項專利發明，公司計劃將全球發售所得約30%用於進一步提升研發能力。談及產品創新，韓德瑋博士表示，品牌致力在重量、速度、外觀、安全性及價格等多個維度尋求突破。「這些因素往往相互制約，研發團隊要在各方面取得平衡，才能實現真正的產品升級。」

 

在持續推動技術創新的同時，為維持品牌質素，大行科工建立了嚴格的經銷商管理體系。韓德瑋博士透露，公司與經銷商簽訂的合約接近40頁，詳細規定了雙方權責。「從店面裝修到人員培訓，都有統一標準。我們會承擔門店的部分裝修費用，但必須符合品牌形象要求。」

 

為進一步提升經銷商網絡的活力，公司同時建立了完善的激勵機制，包括要求各地經銷商每年組織戶外騎行活動，而公司將為活動提供相應支持。「這些活動不只能提升品牌影響力，也能增強經銷商的凝聚力。」他指出，未來計劃擬訂利用上市資金募集30%的款項，用於強化銷售網絡及策略性品牌發展，以鞏固品牌的市場地位並加快全球擴張。

 

上述創新舉措和完善的渠道管理，為大行科工帶來亮眼的業績。2024年，公司銷量突破22.9萬輛，同比增長46%；收入達4.5億元人民幣，增幅50%。2025年增長勢頭更為強勁，首4個月淨利潤已達2,150萬元人民幣，同比增長近70%。

 

完善營銷布局 擴充產能規模

 

面對快速增長的市場需求，韓德瑋博士強調公司將持續優化營銷策略和產能佈局。在營銷方面，公司貫徹線上線下協同發展策略。「經銷商的表現直接影響其獎勵水平。從區域經理到銷售人員，都納入考核體系。這種有獎有罰的機制確保了整個銷售網絡的良性運營。」

 

同時，為配合業務擴張，大行科工制定了產能擴張計劃。公司將於惠州建立新的生產設施並配備先進的技術，包括自動化焊接設備、自動化倉儲系統，以及其他尖端解決方案，確保物料流轉順暢及管理精準，同時提高生產效率並降低成本。透過持續優化生產流程及管理系統，以提高運營效率及產品品質。

 

「我們對合作夥伴的生產能力和品質管理進行嚴格考察。只有保證產品質量，才能維護品牌價值。」韓德瑋博士說。

 

除了產能擴張，配合綠色出行趨勢，大行科工同時積極佈局電動車領域，韓德瑋博士表示，隨着電池技術進步，電動和電助力車型將成為重要發展方向。

創新引領未來 大行科工競速前行

為配合業務擴張，大行科工制定了產能擴張計劃。

 

布局未來發展 推動綠色出行

 

站在資本市場新起點，大行科工進入「技術+品牌+資本」的全新發展階段，韓德瑋博士對行業發展亦充滿信心。「我們不僅要做好產品，更要肩負起推動綠色出行的社會責任。一個人駕駛四輪車確實存在資源浪費，而自行車和電動車是更環保的選擇。」他續指，公司將持續完善產品矩陣，優化供應鏈管理，為消費者提供更優質的產品和服務。

 

根據市場預測，及至2029年，中國折疊單車市場規模將達46億元人民幣，年複合增長率21.2%。而憑藉領先的技術實力、完善的銷售網絡和清晰的發展戰略，大行科工均展現出強勁的發展潛力。相信在綠色出行的大趨勢下，公司料將為行業發展注入新動能，為股東創造更大價值。

 

 

創新引領未來 大行科工競速前行

電動和電助力車型將成為大行科工重要發展方向。

 

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

08095

北大青鳥環宇

1.390

異動股

02312

中國金融租賃

1.720

異動股

08168

寶積資本

0.071

更多市場動向

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08095 北大青鳥環宇
  • 1.390
  • 02312 中國金融租賃
  • 1.720
  • 08168 寶積資本
  • 0.071
  • 01635 大眾公用
  • 4.730
  • 01104 亞太資源
  • 1.930
股份推介
  • 00012 恒基地產
  • 27.160
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 232.800
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.760
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.000
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 91.500
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 180.500
  • 00981 中芯國際
  • 91.050
  • 01024 快手－Ｗ
  • 87.700
  • 00005 滙豐控股
  • 110.900
  • 00700 騰訊控股
  • 677.500
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 4.420
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 13.550
  • 目標︰--
  • 00697 首程控股
  • 2.410
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/10/2025 16:35  《盤後部署》恒指兩連跌料續在二萬七整固，小米手機熱賣股價有望止跌回升

06/10/2025 17:45  栢能集團(01263):建議從港交所除牌，料買賣最後日期將為明年1月8日

06/10/2025 17:10  據報麗新發展(00488)獲34.6億元貸款再融資

06/10/2025 17:18  莎莎國際(00178)第二季度營業額升8.4%，港澳升一成

06/10/2025 16:16  恒指全日跌183點收報26957，科指跌72點，阿里理想汽車齊遇挫

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

06/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛大升中芯、華虹目標齊見117元，滙證看好攜程股價創新高

06/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８１８，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 小米17系列銷量破百萬惟股價仍跌，阿里回吐結束四連升新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 中芯、華虹最新目標價$117，招金$37.50，攜程$702新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

八達通新增日本PayPay二維碼支付：$0手續費、超抵匯率、數百萬商戶適用
人氣文章

英倫歲月．范強

英國「內陸困境」對香港的警世作用
人氣文章

著數速遞

搭Uber Taxi賺亞洲萬里通里數！普通車程20里數+機場40里數，新客戶送500里數附教學
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

彼得潘症候群——跟大孩子談戀愛很快樂，但他會是組織家庭的適當人選嗎？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《白日夢接夢》：愛情在人們停止追逐的一刻悄然來臨
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

中醫教產前產後調理！行樓梯助順產未必Work？哪些食材、藥方助產後調理？註冊中醫師：母乳不足很平常！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人患癌｜34歲韓國男星車炫承驚爆患血癌，抗癌3個月發布剃光頭照：我會克服它
人氣文章
名人健康 │ 78歲李家鼎暴瘦20磅患病需輸血，傳因一問題劇痛難站立
人氣文章
日本地震｜日政府上調30年內南海海槽大地震發生機率至90%以上，籲民眾有備無患
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/10/2025 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/10/2025
超級黃金周 | 颱風來襲訪澳旅客大減濠賭股下挫，仍獲大行力撐可趁調整吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

揭特聯大演講四謬論，圖阻MAGA「脫粉」

03/10/2025 08:19

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處