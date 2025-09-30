創新引領未來 大行科工競速前行

大行品牌創始人、大行科工董事長兼總經理韓德瑋博士表示，招股反應遠超預期，既是對團隊努力的認同，更堅定品牌持續創新的信心。

全球折疊車領軍企業大行科工（02543）9月上旬在港交所主板掛牌上市，獲得驚人的7558倍超額認購成為2025年資本市場的「超購王」。這亮眼成績不只體現了投資者對大行（DAHON）品牌的肯定，更印證了公司在行業中的領先地位。品牌創始人、公司董事長兼總經理韓德瑋博士直言招股反應遠超預期，既是對團隊努力的認同，更堅定品牌持續創新的信心。

憑藉多年深耕行業的經驗，作為折疊車市場的開拓者，大行DAHON以獨特的產品優勢贏得市場青睞。韓德瑋博士形容，DAHON的折疊車具備公路車的性能，同時保持便攜特性。「無論是在平路還是斜坡，我們的產品都能媲美甚至超越公路車的表現。騎乘者既能享受高速騎行的快感，又能輕鬆應對存放和運輸問題。這種優勢使得許多原本使用公路車的騎行者轉而選擇我們的產品。」

領先專利技術 持續推動創新

在產品優勢背後，技術創新始終是大行科工的核心競爭力。截至2025年4月30日，公司擁有135項有效專利，其中包括19項專利發明，公司計劃將全球發售所得約30%用於進一步提升研發能力。談及產品創新，韓德瑋博士表示，品牌致力在重量、速度、外觀、安全性及價格等多個維度尋求突破。「這些因素往往相互制約，研發團隊要在各方面取得平衡，才能實現真正的產品升級。」

在持續推動技術創新的同時，為維持品牌質素，大行科工建立了嚴格的經銷商管理體系。韓德瑋博士透露，公司與經銷商簽訂的合約接近40頁，詳細規定了雙方權責。「從店面裝修到人員培訓，都有統一標準。我們會承擔門店的部分裝修費用，但必須符合品牌形象要求。」

為進一步提升經銷商網絡的活力，公司同時建立了完善的激勵機制，包括要求各地經銷商每年組織戶外騎行活動，而公司將為活動提供相應支持。「這些活動不只能提升品牌影響力，也能增強經銷商的凝聚力。」他指出，未來計劃擬訂利用上市資金募集30%的款項，用於強化銷售網絡及策略性品牌發展，以鞏固品牌的市場地位並加快全球擴張。

上述創新舉措和完善的渠道管理，為大行科工帶來亮眼的業績。2024年，公司銷量突破22.9萬輛，同比增長46%；收入達4.5億元人民幣，增幅50%。2025年增長勢頭更為強勁，首4個月淨利潤已達2,150萬元人民幣，同比增長近70%。

完善營銷布局 擴充產能規模

面對快速增長的市場需求，韓德瑋博士強調公司將持續優化營銷策略和產能佈局。在營銷方面，公司貫徹線上線下協同發展策略。「經銷商的表現直接影響其獎勵水平。從區域經理到銷售人員，都納入考核體系。這種有獎有罰的機制確保了整個銷售網絡的良性運營。」

同時，為配合業務擴張，大行科工制定了產能擴張計劃。公司將於惠州建立新的生產設施並配備先進的技術，包括自動化焊接設備、自動化倉儲系統，以及其他尖端解決方案，確保物料流轉順暢及管理精準，同時提高生產效率並降低成本。透過持續優化生產流程及管理系統，以提高運營效率及產品品質。

「我們對合作夥伴的生產能力和品質管理進行嚴格考察。只有保證產品質量，才能維護品牌價值。」韓德瑋博士說。

除了產能擴張，配合綠色出行趨勢，大行科工同時積極佈局電動車領域，韓德瑋博士表示，隨着電池技術進步，電動和電助力車型將成為重要發展方向。

布局未來發展 推動綠色出行

站在資本市場新起點，大行科工進入「技術+品牌+資本」的全新發展階段，韓德瑋博士對行業發展亦充滿信心。「我們不僅要做好產品，更要肩負起推動綠色出行的社會責任。一個人駕駛四輪車確實存在資源浪費，而自行車和電動車是更環保的選擇。」他續指，公司將持續完善產品矩陣，優化供應鏈管理，為消費者提供更優質的產品和服務。

根據市場預測，及至2029年，中國折疊單車市場規模將達46億元人民幣，年複合增長率21.2%。而憑藉領先的技術實力、完善的銷售網絡和清晰的發展戰略，大行科工均展現出強勁的發展潛力。相信在綠色出行的大趨勢下，公司料將為行業發展注入新動能，為股東創造更大價值。

