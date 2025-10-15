港股創4年高 高息策略穩中求勝 留意Global X恆生高股息率ETF（3110）

美國聯儲局在9月18日宣布減息0.25厘，正式重啟寬鬆周期。受減息的利好因素推動下，恆生指數重上27000大關，並創下2021年7月以來新高。恆指的近況令投資者重燃對港股的熱情。

雖然港股創下4年新高，但全球經濟不確定性依然存在。地緣政治風險、通脹壓力，以及各國央行政策分歧，都可能會為市場帶來新的波動。在這種環境下，投資者更需要尋求既能參與市場上升、又能提供穩定收益的投資策略。高股息策略正是波動市況下備受青睞的防守性選擇。

迎政策紅利 高息部署抓緊先機

這種策略的核心優勢在於穩定的現金流收入，及較低的波動率，因而備受到投資者追捧。此策略更是內地政策支持的重要受惠者。去年中央政府公布的《國九條》，明確提出提高上市公司質量來改善投資價值，推動企業建立更穩定、更持續的分紅機制。這一政策導向促使更多企業重視股東回報，提升分紅頻率及金額。

對於希望在減息周期中爭取穩定收益的投資者而言，Global X恆生高股息率ETF（3110）提供了便捷的投資途徑。此ETF每年3月及9月派息兩次，為投資者提供穩定的現金流，根據8月29日的基金淨值，該ETF過去12個月的股息率為6.25%*。

更重要的是，投資者通過購買單一ETF產品，即可一次性投資於50隻香港優質高息股票，大幅降低選股難度及投資門檻。

但在追求高股息收益同時，投資者必須警惕價值陷阱風險。恆生高股息率指數透過嚴謹的篩選機制，有效降低價值陷阱風險，為投資者找出更具投資價值的高息股，例如將過去12個月股價波動排名前25%的股票，以及股價下跌超過50%的股票剔除，

在聯儲局減息、港股創下多年新高，政策利好的多重催化下，高股息策略正迎來絕佳的投資時機。Global X恆生高股息率ETF憑藉相對穩定的股息收益（派息及息率不保證，可能從股本中分派#）、充足的政策支持，是投資者參與港股收息投資的優質選擇。

*資料來源：未來資產，2025年8月29日。股息率並不保證，管理人可酌情決定從資本或收益中派發分派。管理人可全權酌情決定在每個財政年度每半年向單位持有人宣派分派，分派宣告日期、分派金額及除息付款日期詳情將公佈於管理人網站https://www.globalxetfs.com.hk/。分派可能從資本或收益中支付，具體由管理人酌情決定。不能保證一定會派發分派，且股息率不作擔保。請參閱基金章程瞭解分派政策及其他詳情。年化收益率計算方式如下：（2025年3月及2025年9月每股派發股息）/ 2025年8月29日基金每單位資產淨值。投資者應注意，收益率數字為估算且僅供參考，並不代表基金表現，實際派息頻率和/或金額不作保證。請注意正分派收益率並不表示總投資回報為正。投資者不應僅根據上述信息作出投資決定。請參閱章程（包括產品資料概要）以瞭解產品特點及風險因素等詳情。投資涉及風險。過往表現並不預示未來表現。

#正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。

重要資料

投資者請勿單憑本内容作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。

本基金無法保證會就組成恒生高股息率指數(指數)的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎恒生高股息率指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。

本基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與恒生高股息率指數相同。

管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

免責聲明

本文件僅供香港投資者使用。本文件僅為提供信息和說明目的，僅供閣下使用。本文件並非招攬、要約或建議買賣任何證券或其他金融工具。本文件所載信息僅作為㇐般市場評論提供，並不構成任何形式的受監管金融建議、法律、稅務或其他受監管服務。

本文件中包含的某些陳述是對未來預期的陳述和其他前瞻性陳述。觀點、意見和估計可能會在沒有通知的情況下發生變化，並基於㇐些假設，這些假設可能會或不可能最終實現或被證明是準確的。實際結果、業績或事件可能與該等陳述有重大差異。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。我們不能保證基金的表現會產生回報，亦可能出現沒有回報或損失投資金額的情況。它可能不適合不熟悉相關證券或不願意或無法承擔該投資的損失和所有權風險的人士。在作出任何投資決定前，投資者應閱讀基金說明書以了解詳情及風險因素。投資者應確保其完全了解與本基金有關的風險，並應考慮自己的投資目標及風險承受能力。投資者在作出任何投資前，應尋求獨立專業意見。

本文件所提供的資料及意見乃從未來資產環球投資（香港）有限公司（「MAGIHK」）認為可靠的來源取得或得出，但我們對其準確性或完整性不作任何聲明。MAGIHK對因使用本文件而引致的損失概不負責。

根據當地法律及法規，產品、服務及資訊可能不會在閣下的司法管轄區提供，並可能由MAGIHK的聯營公司、附屬公司及／或分銷商提供。在禁止提供本文件的任何司法管轄區內，本文件並非以任何人士為對象。禁止提供本文件的人員或上述人員以外的人員不得使用本文件。閣下有責任了解並遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律和法規。請向閣下的專業顧問諮詢有關閣下所在司法管轄區的產品和服務可用性的進㇐步信息。

發行者: 未來資產環球投資（香港）有限公司（由證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》獲得第1、4和9類受規管活動的許可），本文件未經證券及期貨事務監察委員會或轄區內的適用監管機構審閱。未經MAGIHK明確的書面許可，不得以任何形式複製本出版物的任何部分，或在任何其他出版物中引用本出版物的任何部分。

版權2025。未來資產環球投資（香港）有限公司。保留所有權利。

