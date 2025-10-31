滙豐首創自家製作財經節目 開拓投資新視野

踏入第4季，環球經濟仍充滿變數，對於擁有多元化投資組合的高淨值人士而言，資產配置策略更見複雜，投資者需要專業、適時、深度的市場觀點，讓他們在動盪中作出妥善的財富部署。近日滙豐銀行便突破傳統框框，首次推出自家製作的財經節目「滙豐Premier Elite財富滙談」，在YouTube播出，邀請重量級嘉賓分享獨到見解，為Premier Elite客戶及具備相同投資視野的公眾帶來啟發性的市場分析。

連繫專業網絡 適時分享市場觀點

滙豐首個自家製作的財經節目——「滙豐Premier Elite財富滙談」，憑藉其專業網絡，邀請行業權威與滙豐專家對談，剖析複雜的投資議題。節目會每週更新，每集5至10分鐘，務求為觀眾帶來專業、貼市、啟發思考的精闢見解。

節目首分鐘會先作市場回顧，緊貼最新經濟數據和市況變化；其後則是深度談話環節。滙豐是次推出節目，善用其「超級連繫人」的獨特角色，助客戶掌握環球投資脈搏。

首兩集聚焦香港樓市、中美關稅

節目首兩集已經推出。於首集〈香港房地產市場回顧及展望〉中，仲量聯行香港主席曾煥平指本港小中型住宅受內地客追捧，但受本地經濟未完全恢復等因素影響，估計市場會橫行「U字」反彈。而滙豐環球投資研究常務總監兼香港證券研究主管及房地產行業研究亞太區主管郭小慇同樣認為內地資金有機會轉移到本港樓市或股市，又指目前樓市處於轉角中，本港樓市已見底。至於第二集〈中美關稅談判2.0〉，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期無論中美關稅談判進展如何，整體市況短期內會波動，但美股第三季盈利增長有望將超越市場預期。

「超越銀行」理念 提供專屬服務

「滙豐Premier Elite財富滙談」的推出，正好體現了滙豐「超越傳統銀行業務」的服務理念。滙豐Premier Elite客戶可透過專屬的財富管理服務，獲得涵蓋投資、保險、信貸等各方面財務規劃。加上滙豐遍布全球的網絡優勢，客戶無論身處何地，都能享受優質服務。而今次推出財經節目，更進一步豐富了客戶的服務體驗，讓他們能第一時間掌握最新市場資訊和專業分析。

未來內容更多元 分析深入淺出

「滙豐Premier Elite財富滙談」未來將繼續製作多元化內容，涵蓋健康、企業價值等範疇，並探討不同的資產類別及配置策略等，以深入淺出的方式為觀眾拆解。滙豐亦計劃邀請更多重量級嘉賓，包括來自不同前沿領域的專家，與滙豐的專業團隊一同探討未來投資機遇。透過高質素對話，觀眾不僅能了解當下市況，更能獲得啟發性的思考角度。

想率先觀看首集及後續內容，可訂閱滙豐YouTube，或瀏覽「滙豐Premier Elite財富滙談」專頁。在瞬息萬變的投資市場中，專業分析就是寶貴的參考。

