  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野

31/10/2025

踏入第4季，環球經濟仍充滿變數，對於擁有多元化投資組合的高淨值人士而言，資產配置策略更見複雜，投資者需要專業、適時、深度的市場觀點，讓他們在動盪中作出妥善的財富部署。近日滙豐銀行便突破傳統框框，首次推出自家製作的財經節目「滙豐Premier Elite財富滙談」，在YouTube播出，邀請重量級嘉賓分享獨到見解，為Premier Elite客戶及具備相同投資視野的公眾帶來啟發性的市場分析。

 

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野

 

連繫專業網絡　適時分享市場觀點

 

滙豐首個自家製作的財經節目——「滙豐Premier Elite財富滙談」，憑藉其專業網絡，邀請行業權威與滙豐專家對談，剖析複雜的投資議題。節目會每週更新，每集5至10分鐘，務求為觀眾帶來專業、貼市、啟發思考的精闢見解。

 

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野

 

節目首分鐘會先作市場回顧，緊貼最新經濟數據和市況變化；其後則是深度談話環節。滙豐是次推出節目，善用其「超級連繫人」的獨特角色，助客戶掌握環球投資脈搏。

 

首兩集聚焦香港樓市、中美關稅

 

節目首兩集已經推出。於首集〈香港房地產市場回顧及展望〉中，仲量聯行香港主席曾煥平指本港小中型住宅受內地客追捧，但受本地經濟未完全恢復等因素影響，估計市場會橫行「U字」反彈。而滙豐環球投資研究常務總監兼香港證券研究主管及房地產行業研究亞太區主管郭小慇同樣認為內地資金有機會轉移到本港樓市或股市，又指目前樓市處於轉角中，本港樓市已見底。至於第二集〈中美關稅談判2.0〉，滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期無論中美關稅談判進展如何，整體市況短期內會波動，但美股第三季盈利增長有望將超越市場預期。

 

「超越銀行」理念　提供專屬服務

 

「滙豐Premier Elite財富滙談」的推出，正好體現了滙豐「超越傳統銀行業務」的服務理念。滙豐Premier Elite客戶可透過專屬的財富管理服務，獲得涵蓋投資、保險、信貸等各方面財務規劃。加上滙豐遍布全球的網絡優勢，客戶無論身處何地，都能享受優質服務。而今次推出財經節目，更進一步豐富了客戶的服務體驗，讓他們能第一時間掌握最新市場資訊和專業分析。

 

未來內容更多元　分析深入淺出

 

「滙豐Premier Elite財富滙談」未來將繼續製作多元化內容，涵蓋健康、企業價值等範疇，並探討不同的資產類別及配置策略等，以深入淺出的方式為觀眾拆解。滙豐亦計劃邀請更多重量級嘉賓，包括來自不同前沿領域的專家，與滙豐的專業團隊一同探討未來投資機遇。透過高質素對話，觀眾不僅能了解當下市況，更能獲得啟發性的思考角度。

 

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野

 

想率先觀看首集及後續內容，可訂閱滙豐YouTube，或瀏覽「滙豐Premier Elite財富滙談」專頁。在瞬息萬變的投資市場中，專業分析就是寶貴的參考。

 

投資涉及風險。本資訊旨在提供予香港境內人士。

 

 

資料由客戶提供

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

165.100

異動股

06936

順豐控股

36.060

異動股

03626

HSSP INTL

3.200

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,562.87
    +40.75 (+0.086%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,840.20
    +17.86 (+0.262%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,724.96
    +143.81 (+0.610%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.736
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌632.554
變動率︰-2.516%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.685
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.54%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.423
變動率︰-13.901%
較港股︰-4.66%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.310
變動率︰+1.762%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.260
變動率︰-1.007%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.430
變動率︰-2.012%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.260
變動率︰-5.035%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升134.880
變動率︰+19.511%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升244.220
變動率︰+9.584%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升343.780
變動率︰+4.648%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.570
變動率︰+4.465%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 00:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/11/2025 00:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 06936 順豐控股
  • 36.060
  • 03626 HSSP INTL
  • 3.200
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 60.100
  • 08172 拉近網娛
  • 0.390
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.580
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.460
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 40.460
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 558.500
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
  • 00981 中芯國際
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.200
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.390
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 41.780
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 84.000
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 08:43  【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025 07:52  《國金頭條》AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025 08:00  【外圍經濟】蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高

31/10/2025 08:01  瑞浦蘭鈞(00666)擬折讓近12%配股集資淨額約8億元作產能擴建

31/10/2025 08:01  【新股上市】樂舒適招股入場費5293元，易方達等15基投購11億元

31/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

31/10/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛升渣打目標逾兩成，花旗、中信里昂齊削比電目標

31/10/2025 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒７６９４，一周拆息較上日升３９基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 亞馬遜季績報喜領升，納指收市升逾140點 新文章
人氣文章

新聞>市場動向

滙豐首創自家製作財經節目　開拓投資新視野 新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦續頹勢，維拉搶分；車仔作客強勢，熱刺力拒
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

數十元便可解決「老化感」？開架日牌CEZANNE「老太婆的粉」，引發銷售奇蹟！
人氣文章

Travel & Dining

PMQ Coffee Agenda 十週年回歸！專訪世界冠軍咖啡師Mikael Jasin，談「Omakafé」背後的故事
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

為何男人總是習慣隱瞞？坦白換來的往往不是理解，而是質疑
健康好人生 Health Channel
人氣文章
牙刷1個月不換恐藏10億細菌，比馬桶多55萬倍！專家揭1情況引發敗血症危機 新文章
人氣文章
腸道健康 │ 專家票選護腸最強食品排行榜，2種水果通便力驚人，榜首是常見早餐 新文章
人氣文章
名人離世 │ 台灣歌后胰臟癌病逝享年59歲，生前患紅斑狼瘡，猶太富商老公二度喪妻 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道02/11/2025
定期存款 | 一周定存合集，銀行爭年結資金，最少五間提供3個月3.1厘港元定存
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」

31/10/2025 10:15

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處