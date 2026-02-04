縱容收費，令投資力浪費？唯有Webull真0佣金、0平台費

在投資的世界裡，成本往往是最容易被忽略卻最致命的敵人。你可能花了大量時間研究標的、分析走勢，甚至熬夜追蹤財報與技術指標，卻在交易過程中被高昂的手續費悄悄侵蝕了回報。這不只是金錢上的損失，更是對投資力的浪費。



投資者的隱形痛點：收費成為回報的絆腳石



傳統券商的收費模式，往往隱藏著各種名目繁多的費用：交易佣金、平台使用費、資料串流費、甚至是最低交易金額限制。這些看似合理的收費，實際上大大降低了投資者的操作靈活度與資金效率。



尤其對於資金規模較小或偏好短線操作的投資者而言，每一次交易都可能成為「被收費」的代價。舉例來說，一筆美股交易若佣金為US$0.0049/股 ，平台費另計，每月還需支付串流報價費，累積下來的成本可能遠高於預期。這不僅壓縮了獲利空間，也讓投資者在策略執行上綁手綁腳。



Webull HK的出現：一場金融科技的反擊



Webull Corporation(NASDAQ:BULL)旗下子公司微牛證券有限公司(下稱「Webull HK」)的誕生，正是對這種現象的有力反擊。作為一個以科技驅動的美國頂尖券商，Webull HK堅持「真0佣金、0平台費」的原則，讓投資者能夠真正做到「0%收費，100%投資力」。



這不只是口號，而是實實在在的承諾：

- 美港股交易真正0佣金

- 無平台使用費

- 無最低交易金額限制

- 無隱藏條款或額外費用

Webull HK的目標很明確：讓每一分資金都用在投資本身，而不是被收費吞噬。



真0收費的實際效果：投資更靈活、回報更純粹



以美港股為例，Webull HK提供真正的「0佣金、0平台費」 ，這意味著你可以自由進出市場，不必擔心每一次操作都要「付出代價」。對於追求短線操作、波段交易或長期佈局的投資者而言，這種自由度與成本優勢，無疑是提升回報的關鍵。



更重要的是，Webull HK的收費模式極為透明，所有費用一目了然，無需擔心「事後補刀」或「條款陷阱」。這種誠信與公開，正是建立用戶信任的基石。



Webull HK如何改寫券商遊戲規則



從媒體角度來看，Webull HK的「真0收費」 模式不只是吸引力，更是一場金融科技的革命。它打破了傳統券商的收費壁壘，讓投資變得更普惠、更自由。在全球金融市場逐漸向「零摩擦」靠攏的趨勢下，Webull HK的策略無疑走在最前端。這不只是商業模式的創新，更是對投資者權益的重新定義。Webull HK的「真0收費」不僅吸引了大量新手投資者，也讓資深操盤手重新思考交易成本的影響。當交易不再受限於收費，策略的靈活度與資金的運用效率都大幅提升。



投資者真實回饋：從「被收費」到「被尊重」



許多Webull HK用戶分享，他們過去在其他平台上常因高昂費用而放棄某些交易機會，或被迫壓縮持倉時間。而在Webull HK，這些限制不復存在。一位港股投資者表示：「以前我每次交易都要計算佣金和平台費，常常因為成本太高而放棄操作。Webull HK讓我可以更自由地執行策略，回報也更穩定。」



另一位美股用戶則提到：「Webull HK的收費模式讓我更願意嘗試不同的投資組合，因為我知道每一次操作都不會被額外收費。」



這些回饋不只是數據，更是Webull HK品牌信任的具體體現。

Webull HKvs 傳統券商

Webull HK 傳統券商 交易佣金 完全免交易佣金，買賣美股、港股不收手續費 每筆交易收取約 0.1%–0.25% 的佣金 平台使用費 不收平台使用費，使用介面與功能全免費 每月或每筆交易收取平台使用費 串流報價 免費提供美股 Lv2 串流報價，無需額外付費 串流報價需額外付費才能取得即時資訊 交易門檻 無最低交易金額限制，任何金額都可自由操作 設有最低交易金額門檻，限制資金靈活運用 隱藏收費 所有收費項目清楚列明，無隱藏條款或附加費用 收費條款繁複，容易出現隱藏或附加費用 開戶流程 線上開戶最快 3 分鐘完成*，流程簡單快速 開戶流程繁瑣，需提交多項文件 進階投資工具 免費提供 100+ 選股指標、AI 助手、技術圖表等工具 多數進階投資工具需額外付費或功能受限

Webull HK以「真 0 收費」為核心策略，讓投資者不必再為每一次操作付出額外代價。無論是新手入門、資金有限的投資者，還是偏好高頻交易的操盤手，都能在 Webull HK上享受更高的資金效率與操作自由。Webull HK真正做到「讓每一分錢都用在投資上」，讓你的投資力不再被收費綁住。



投資不該被收費綁住，Webull HK讓你100%發揮投資力



在這個資訊爆炸、機會瞬息萬變的時代，投資者需要的不只是工具，更是公平的起點。Webull HK以「真0佣金、0平台費」打破傳統收費框架，讓投資回歸本質——用智慧與策略創造價值，而不是被制度與費用束縛。



「0%收費，100%投資力」不是口號，而是Webull HK對每一位投資者的承諾。選擇Webull HK，就是選擇一個真正站在用戶角度思考的平台。讓你的資金不再被收費綁住，真正發揮100%的投資潛力。



免責聲明：

0 收費是指Webull HK美港股不收任何佣金與平台費。優惠收費設有期限，直至另行通知。其他券商收費數據來源於2026年1月12日的官方數據。「開戶最快3分鐘完成」指根據內部測試,客戶最快可於3分鐘內填寫及線上提交Webull開戶申請表，Webull沒有就提交及處理時間作出任何保證或承諾。經Webull內部審批，將正式通知客戶已完成開戶。本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險，投 資產品價格可升可跌（包括可能會損失投資本金) ，過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定 前，投資者應了解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋 求專業投資顧問的建議，作出理性決策。

資料由客戶提供

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票