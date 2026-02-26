AI賦能醫生：重塑中國醫療新生態

在中國，優質醫療資源長期集中在北上廣深等一線城市的三甲醫院，導致｢看病難、看病貴｣成為社會普遍痛點。與此同時，醫生疲于應對大量重複性工作，患者難以獲得個性化服務。在這樣的背景下，科技，尤其是人工智能（AI），正成為破局的關鍵力量。

平安集團作為中國領先的｢綜合金融+醫療養老｣服務集團，積極通過｢AI+醫療｣深度融合，打造以平安好醫生為核心的智慧醫療生態。其核心理念並非取代醫生，而是以AI為助手，釋放醫生潛能，重構醫患關係，推動醫療服務從｢以疾病為中心｣向｢以健康為中心｣轉變。

建造｢數字天橋｣：破解醫療資源錯配難題

上述的醫療痛點就好像是一個交通問題，如果所有人都擠在一個十字路口過馬路，就會造成混亂。平安在做的是為醫院系統建造一座｢數字天橋｣，幫助患者找到合適的醫療機構，獲得恰當的治療。

通過線上問診對常見病進行分診，減輕醫院的擁擠狀況；對於嚴重病情，則實現精准轉診，將患者匹配到合適的專科醫生，甚至協助安排檢查。平安還整合了支付系統，連接國家醫保和商業保險，形成｢線上+線下｣服務的閉環，打通醫療與保險之間的無縫連接。目前，平安的醫療生態系統已連接37,000多家醫院，包括全部三級醫院，構建起覆蓋全國的醫療網絡。

AI的定位：醫生的｢數字分身｣而非替代者

平安好醫生的AI系統每天可處理約400萬次諮詢。若全由人工完成，每位醫生需日均接診80人次，遠超合理負荷。而AI將平均回應時間壓縮至50秒，極大提升了服務效率。更重要的是，平安的AI通過｢思維鏈｣技術學習頂級醫生的診斷邏輯，結合權威醫學文獻和過去10年累積的14億次真實醫療諮詢對話，實現了98%的診斷準確率，為醫生提供了可靠輔助。

AI不是要取代醫生，而是協助他們從繁瑣事務中解脫出來。這一理念體現了中國AI醫療發展的正確方向。AI處理的是結構化、重複性高、規則明確的任務，如初步問診、病史採集、分診建議、用藥提醒等。而醫生則專注于複雜診斷、情感溝通、個性化治療方案制定等高價值環節。

推動醫患關係重構：從｢三角尷尬｣到｢三方共贏｣

當前｢醫生-AI-患者｣三角關係尚處磨合期，存在患者過度依賴AI、而醫生也常常對此表達類似的抱怨。但未來，隨著AI成為健康生活的｢調味品｣，三方關係將趨於健康：AI能夠賦能醫生，使其從繁重的專業醫學知識負擔中解脫出來，從而更精准、更及時地為患者提供情感支援和專業服務。與此同時，AI也能賦能患者，幫助他們更清晰地向醫生表達真實的醫療需求。

平安的AI醫療是其生態戰略的核心。資料顯示，使用醫療養老服務的客戶，在平安的資產管理規模是不使用服務客戶的4倍。這印證了｢健康即財富｣的理念——管理好客戶的健康，才能贏得其信任，進而實現金融價值轉化。

