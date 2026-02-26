  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯

AI賦能醫生：重塑中國醫療新生態

26/02/2026

 

在中國，優質醫療資源長期集中在北上廣深等一線城市的三甲醫院，導致｢看病難、看病貴｣成為社會普遍痛點。與此同時，醫生疲于應對大量重複性工作，患者難以獲得個性化服務。在這樣的背景下，科技，尤其是人工智能（AI），正成為破局的關鍵力量。

 

平安集團作為中國領先的｢綜合金融+醫療養老｣服務集團，積極通過｢AI+醫療｣深度融合，打造以平安好醫生為核心的智慧醫療生態。其核心理念並非取代醫生，而是以AI為助手，釋放醫生潛能，重構醫患關係，推動醫療服務從｢以疾病為中心｣向｢以健康為中心｣轉變。

 

建造｢數字天橋｣：破解醫療資源錯配難題

 

上述的醫療痛點就好像是一個交通問題，如果所有人都擠在一個十字路口過馬路，就會造成混亂。平安在做的是為醫院系統建造一座｢數字天橋｣，幫助患者找到合適的醫療機構，獲得恰當的治療。

 

通過線上問診對常見病進行分診，減輕醫院的擁擠狀況；對於嚴重病情，則實現精准轉診，將患者匹配到合適的專科醫生，甚至協助安排檢查。平安還整合了支付系統，連接國家醫保和商業保險，形成｢線上+線下｣服務的閉環，打通醫療與保險之間的無縫連接。目前，平安的醫療生態系統已連接37,000多家醫院，包括全部三級醫院，構建起覆蓋全國的醫療網絡。

 

AI的定位：醫生的｢數字分身｣而非替代者

 

平安好醫生的AI系統每天可處理約400萬次諮詢。若全由人工完成，每位醫生需日均接診80人次，遠超合理負荷。而AI將平均回應時間壓縮至50秒，極大提升了服務效率。更重要的是，平安的AI通過｢思維鏈｣技術學習頂級醫生的診斷邏輯，結合權威醫學文獻和過去10年累積的14億次真實醫療諮詢對話，實現了98%的診斷準確率，為醫生提供了可靠輔助。

 

AI不是要取代醫生，而是協助他們從繁瑣事務中解脫出來。這一理念體現了中國AI醫療發展的正確方向。AI處理的是結構化、重複性高、規則明確的任務，如初步問診、病史採集、分診建議、用藥提醒等。而醫生則專注于複雜診斷、情感溝通、個性化治療方案制定等高價值環節。

 

推動醫患關係重構：從｢三角尷尬｣到｢三方共贏｣

 

當前｢醫生-AI-患者｣三角關係尚處磨合期，存在患者過度依賴AI、而醫生也常常對此表達類似的抱怨。但未來，隨著AI成為健康生活的｢調味品｣，三方關係將趨於健康：AI能夠賦能醫生，使其從繁重的專業醫學知識負擔中解脫出來，從而更精准、更及時地為患者提供情感支援和專業服務。與此同時，AI也能賦能患者，幫助他們更清晰地向醫生表達真實的醫療需求。

 

平安的AI醫療是其生態戰略的核心。資料顯示，使用醫療養老服務的客戶，在平安的資產管理規模是不使用服務客戶的4倍。這印證了｢健康即財富｣的理念——管理好客戶的健康，才能贏得其信任，進而實現金融價值轉化。

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

返回市場動向

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多市場動向

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,977.92
    -521.28 (-1.053%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,878.88
    -29.98 (-0.434%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,668.21
    -210.17 (-0.919%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.038
變動率︰+4.099%
較港股︰-0.66%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.369
變動率︰+2.952%
較港股︰-3.17%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.822
變動率︰+2.167%
較港股︰-0.17%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.385
變動率︰+1.727%
較港股︰-0.48%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌144.110
變動率︰-2.661%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.530
變動率︰-3.306%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.180
變動率︰-3.908%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.600
變動率︰-6.433%
精選美股 More
NFLX 奈飛
按盤價(USD)︰升96.240
變動率︰+13.772%
BAC 美國銀行
按盤價(USD)︰跌49.830
變動率︰-4.723%
GS 高盛
按盤價(USD)︰跌859.570
變動率︰-7.474%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.140
變動率︰-9.383%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/03/2026 12:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/03/2026 12:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方高層亡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：美國軍事打擊伊朗，對港股影響有多少？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 兩會開幕聚焦十五五規劃，聯儲官員靜默期前談利率路徑新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

Trip.com 3.3狂賞：機票及酒店優惠代碼高達$3,331、9折訂日本新幹線車票、半價買香港迪士尼門票新文章
人氣文章

娛樂

向華強成立信託基金處理遺產：傳500億身家由新抱郭碧婷打理，不讓兩兒子躺平享福新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，主場無得輸；車路士飄忽，靠反擊偷雞新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
人氣文章

Beauty Feature

春季粉底推介：SUQQU晶采艷澤粉底液e、Gucci氣墊粉底，潮濕天氣也能打造不黏膩底妝！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感高峰久咳不癒恐致哮喘，中醫推介發作期與緩解期食療
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
名人保養｜63歲前TVB主女主持麥景婷淡出幕前30年近況曝光，曾遇車禍身心受創
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態01/03/2026
中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方高層亡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方...

01/03/2026 18:02

大國博弈

說說心理話

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區