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不再徹夜未眠：亞洲投資者接觸市場方式的轉變

12/05/2026

不再徹夜未眠：亞洲投資者接觸市場方式的轉變

法興證券上市產品銷售部董事　蔡秀虹 (左)
法興證券上市產品銷售部主管　陳其志(右)

 

今年，法興證券迎來參與香港窩輪市場的三十載里程碑。自1996年起，我們一直深耕本地市場，與投資者並肩同行，一同見證上市結構性產品在香港的發展與演變。回顧過去，亞洲上市結構性產品市場的成長，正是建基於區內財富累積、投資者成熟度提升，以及接通環球市場渠道日益多元化。香港一直在亞洲位列前茅，法興證券亦有幸成為推動市場發展的一分子。

 

回應投資者需要，發行美股窩輪

 

隨著市場發展及科技進步，亞洲投資者的目光變得更遠大，放眼環球市場走勢，涉足更多不同類型的資產類別及投資產品。近年，投資者對美股市場的關注度增加，投放的時間及精力也隨之上升。因為兩地時差的特性，亞洲投資者如要捕捉美股市場的投資機會，往往需要熬夜，在美股交易時間進行交易。美國股市佔MSCI世界指數已發展市場超過七成[1]，其開市時間於香港及新加坡分別為晚上9時30分或10時30分（按季節而異）。當亞洲市場休市期間，全球新聞、宏觀經濟數據及地緣政治發展持續影響市場。待亞洲市場翌日重開時，資產價格往往已反映隔夜消息及美股走勢。 

這正突顯出市場對相關投資工具的實際需要，有見及此，我們積極發行美指輪證及美股窩輪，讓投資者毋須熬夜，也能在本地交易時段內，回應美國市場及環球投資主題的變化，靈活部署把握投資機遇。

 

更全球化、更自主的本地投資者

 

不再徹夜未眠：亞洲投資者接觸市場方式的轉變

 

過去十年間，亞洲投資者的投資部署出現明顯轉變，無論在規模、資產覆蓋範圍，還是策略運用層面，均持續提升。隨着網上券商普及、投資門檻下降，以及市場資訊更流通，愈來愈多投資者能夠直接參與不同市場，並接觸更廣泛的資產類別及多樣化的投資策略。

於2025年，香港窩輪日均成交額按年上升48%，而牛熊證日均成交額則上升59%[2]；新加坡的投資參與度亦上升至5年高位[3]。投資者不再只關注本地市場，而是更即時、更戰術性地回應環球市場動態。隨着投資組合日趨多元，市場對兼具靈活性、透明度及操作效率的需求亦隨之上升。

 

開創先河，白銀窩輪豐富產品選擇

 

於香港交易所上市的結構性產品，正是在上述市場環境下不斷演進。窩輪及牛熊證等工具讓投資者可透過一般證券戶口交易，以更具資本效率的方式進行短線部署或風險管理。隨着投資者對產品的了解加深，懂得運用輪證的特性，控制風險以提高資金效益。輪證市場持續發展，相關資產範圍亦逐步擴展，涵蓋不同資產類別，當中包括貴金屬。在亞洲市場，黃金與白銀長期被視為保值及對抗通脹的選項，惟投資者欲透過受規管的上市產品來參與相關市場，選擇相對有限。 

今年三月，香港市場迎來一項新發展 — 白銀窩輪正式上市，投資者首次可透過交易所上市產品參與白銀市場。現時，法興證券是港交所唯一發行白銀窩輪的發行商，充分體現我們多年來深耕香港市場，並以投資者需求為本，履行持續推動產品創新的承諾。

 

市場愈趨成熟，責任同步提升

 

隨着市場參與度提升及交易方式日益方便，發行商在市場中的角色亦逐步演變。從傳統窩輪，到引入設有收回（止蝕）機制、簡化傳統窩輪期權結構理解的牛熊證，再到其後推出的每日槓桿證 (Daily Leveraged Certificates)，產品發展反映市場對透明度及易用性的整體轉向。

這一演變，亦反映法興證券在亞洲市場持續推動產品創新的角色。早於2017年，我們已在新加坡與當地交易所緊密合作，成為亞洲首家推出每日槓桿證的發行商，為區內市場引入產品結構簡易鮮明的槓桿投資工具 — 每日槓桿證。每日槓桿證的回報結構，與不少投資者熟悉的槓桿及反向產品（ETPs）相近，為投資者提供追蹤指數或個股表現的槓桿或反向選項，槓桿倍數一般為三倍或以上。

產品種類逐漸增加，意味著我們所承擔的責任更大。發行商需透過清晰的產品說明、完善的資訊披露及持續的投資者教育，協助投資者理解產品運作及相關風險，這方向亦與區內交易所的發展目標一致。

隨着全球市場持續變化，跨境交易日趨頻繁，投資模式將持續與時俱進。對法興證券而言，方向始終清晰 — 在提升市場可及性的同時，協助投資者以資訊充分、透明及合適的方式參與環球市場，減輕因市場節奏與時差帶來的壓力。

適逢法興證券參與香港窩輪市場30週年，我們衷心感謝香港投資者多年來的支持與信任。展望未來，我們將繼續與投資者攜手推動產品創新，共同迎接市場帶來的新機遇。

 

免責聲明

 

以上資料及其內容由法國興業證券(香港)有限公司（「法興」）提供僅供參考，且僅以香港居民為目標對象，並不構成要約、招攬或邀請、宣傳、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何交易的任何建議或推薦。結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品涉及風險，其價格可升可跌，投資者有機會損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。牛熊證設有強制性收回特點，若相關資產價格/水平在到期前觸及收回價/水平，牛熊證會即時被強制性收回。在此情況下，N類牛熊證投資者會損失於牛熊證之全部投資而R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前請充分理解產品風險並諮詢專業顧問。法興/或其聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，可能為唯一在香港交易及結算所有限公司提供報價之一方。閣下應詳細閱讀載有結構性產品條款及風險披露的有關上市文件。請於法興網頁hk.warrants.com參閱上市文件。


 
[1] https://www.msci.com/documents/10199/255599/msci-world-index.pdf
[2] https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Monthly-Market-Highlights?sc_lang=en&select=%7bB874D9B6-E6B3-44CC-AC36-B566A6363CCD%7d
[3] https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/retail-investors-pour-into-singapore-stocks-in-2025-with-net-inflow-of-2-6b-sgx

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