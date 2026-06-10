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把握新興市場增長潛力 發掘財富新寶藏

10/06/2026

把握新興市場增長潛力 發掘財富新寶藏

 

 

 

重要事項：
1.    本基金主要投資於新興市場發行人之股本證券及任何信貸質素的債務證券。
2.    投資於新興市場面對較高的波動性及較高的風險（例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、經濟風險、法律及稅務風險、結算風險及託管風險）。
3.    本基金可投資於商品相關證券，包括業務依賴於商品價格或可能嚴重受商品價格影響的公司的證券。
4.    投資於本基金會涉及一般投資風險、股本證券風險、小市值公司風險、債務證券風險、集中風險及貨幣風險。與較高評級證券相比，評級低於投資級別及無評級的債務證券可導致本基金須承受較高的波動性及較大的本金及利息損失風險。基金價格可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。
5.    本基金將使用衍生工具作對沖、有效基金管理及其他投資目的。這可能涉及交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成分可能導致損失遠高於本基金對金融衍生工具投資的金額。金融衍生工具的投資參與可能導致本基金遭受重大損失的高風險。
6.    本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息(此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資)或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。貨幣對沖股份類別的分派金額可能受到貨幣對沖股份類別的參考貨幣與本基金的基準貨幣之間利率差異的不利影響，導致從資本中撥付的分派金額比其他非對沖股份類別的更大。
7.    投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

 

國際貨幣基金組織預計2026至2030年，新興市場的經濟增長都會領先已發展市場。即使在2026年第一季度市場相當波動，新興市場股市表現繼續跑贏已發展市場及美國。這反映投資者在地緣與政策不確定性升溫下，持續尋求美國以外的多元化配置，以分散風險。

 

究竟投資者可以如何繼續「尋寶」，有效地捕捉新興市場的投資機遇，發掘財富的投資新寶藏 ？

 

如鑽石一樣，新興市場增長潛力亮眼。現時，根據用預期盈利來計算的估值指標，新興市場的股票估值，比起已發展市場更吸引。同樣地，新興市場債券的收益率相對於已發展市場的固定收益資產亦具吸引力。新興市場增長強韌，但目前全球投資者的配置相對歷史水平依然偏低，加上估值吸引，可望創造跨資產的超額回報機會。

 

新興市場於近年對已發展市場的貿易依賴程度降低，加上中國可望繼續復甦，進一步支持新興市場的增長前景。這就如玉石一樣，經得起時間的考驗，價值可以媲美甚至超越其他寶石。

 

而好像瑪瑙一樣，雖然它未必好似鑽石或者玉石般被視為傳統寶石，但瑪瑙代表與別不同的價值；正如新興市場是歐、美、日市場之外，一個分散投資的渠道。

 

不過在追求增長的同時，風險管理都非常重要；所以投資者「尋寶」時亦可以考慮能夠保持相對低波動性，又尋求類似股票回報水平的投資策略。

 

投資者如果想在新興市場尋獲至寶，少不了需要有效的「挖掘工具」。

 

聯博－新興市場股債基金成立超過15年，通過投資於新興市場股票、債券和貨幣等資產，作出多元化配置，全面捕捉新興市場的投資機會，優化回報的同時亦有效地管理風險，而這並非一般個別投資者能夠輕易地自行完成的操作。

 

透過在全球挖掘投資機會，聯博－新興市場股債基金在過去的「尋寶」成績相當不俗。截至今年5月，基金自2011年成立以來一直提供與新興市場股票相若的回報，而且波動性較低。

 

立即去片、了解更多：


 

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本基金為AB SICAV I（即“聯博”）旗下的一個投資組合。聯博是根據盧森堡大公國法律註冊成立的開放型可變資本投資公司(société d'investissement à capital variable)，法定名稱為AB SICAV I。在2016年2月5日之前，聯博的法定名稱為ACMBernsteinSICAV，營業名稱為AllianceBernstein。要了解更多詳情包括風險因素，應閱讀基金認購章程。本廣告的發行者為聯博香港有限公司及未經證監會審閱。資料來源：聯博，截至2026年6月。

 

資料由客戶提供

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