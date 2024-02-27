大行報告 | 理想業績靚靚大行齊簇擁，花旗最牛睇......
27/02/2024
．理想(02015)有3大行調整目標價，花旗最牛睇220.3元
．大行維持買入三桶油，中銀國際將中海油目標價由16.88升至18.49
．多間大行亦調整內險股目標價，野村將國壽目標價由15.68降至14.76
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此
另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評理想及大市，立即重溫
其他理想相關新聞：
理想績優大行紛唱好股價飆逾兩成，高追有點危？抑或轉吼比亞迪？
《外資精點》 高盛：理想汽車去年業績超預期，目標206元籲買入
《外資精點》 大摩：理想汽車對前景態度樂觀，維持美股增持評級
《外資精點》 美銀:理想汽車上季表現勝預期，升目標價至222元
《汽車新勢力》 阿維塔科技增資兩成至近20億，法人代表改為陳卓
《Ａ股焦點》 理想汽車開新勢力盈利先河，新能源車概念掀漲停潮
《汽車新勢力》 理想汽車CEO李想：未來5年不做20萬以下車型
《汽車新勢力》 比亞迪證實與意大利政府討論建廠：現時決定仍過早
全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解