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大行報告 | 理想業績靚靚大行齊簇擁，花旗最牛睇......

27/02/2024

理想(02015)有3大行調整目標價，花旗最牛睇220.3

大行維持買入三桶油中銀國際中海油目標價由16.88升至18.49

多間大行亦調整內險股目標價，野村國壽目標價由15.68降至14.76

 

 

大行炒D乜 | 理想業績靚靚大行齊簇擁，花旗最牛睇......

 

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重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評理想及大市，立即重溫

 

 

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