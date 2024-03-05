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大行報告 | 藥明系、信義系、電訊股、車股點部署？一表盡掌握

05/03/2024

大摩調整藥明生物(02269)及藥明康德(02359)目標價，評級皆維持增加權重

．多間大行點評信義系，中銀國際上調信義光能(00968)目標價6元升至6.6元

花旗大摩維持中聯通(00762)及中電信(00728)目標價不變

 

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重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車及大市，立即重溫

 

 

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