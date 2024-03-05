大行報告 | 藥明系、信義系、電訊股、車股點部署？一表盡掌握
05/03/2024
．大摩調整藥明生物(02269)及藥明康德(02359)目標價，評級皆維持增加權重
．多間大行點評信義系，中銀國際上調信義光能(00968)目標價6元升至6.6元
．花旗、大摩維持中聯通(00762)及中電信(00728)目標價不變
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑盡分析，請按此
另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車及大市，立即重溫
其他新能源車相關新聞：
《汽車新勢力》比亞迪新車型在日本加價2%，比國內促銷價貴一倍
《Ａ股焦點》國資委將單獨考核三央企新能源車業務，東風汽車漲停
《Ａ股焦點》鋰電板塊跌多升少，曾毓群：電池企業出海要有序競爭
【兩會焦點】國資委啟動產業共鏈計劃，央企新能源車業務單獨考核
其他電信股相關新聞：
中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？
《外資精點》大摩：聯通去年業績大致符預期，目標價６﹒５元
《外資精點》花旗：中電信業績快報大致符預期，目標價４﹒４元
《外資精點》花旗維持聯通買入評級，稱具最大潛力提升股東回報
《國企紅籌》中國電信（７２８）全年純利３０５億人幣，升１０％
【企業盈喜】中國聯通（７６２）料全年純利１８７億人幣增１２％
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！