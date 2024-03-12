大行報告 | 一表盡覽新經濟股、內房及汽車股等最新評級及目標價
12/03/2024
．富瑞下調多個新經濟股目標價，其中京東(09618)由312元下調至147元，美團(03690)由230元削至121元
．龍湖(00960)被三大行調整目標價，花旗把其目標價由18元降至12.1元
．蔚來(09866)遭滙證下調目標價至61.4元，維持買入評級
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12/03/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2024 20:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2024 16:40
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