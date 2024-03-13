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大行報告 | 內險、小米、李寧點部署？一表盡掌握

13/03/2024

．大行點評內險股，其中建銀國際大削平保(02318)目標價至55元

麥格理大摩皆維持小米(01810)目標價不變

．3大行點評李寧(02331)，中信里昂調整目標價由26元隆至24元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2024 20:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2024 16:40
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