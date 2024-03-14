大行報告 | 國泰虧轉盈卻被降評級，友邦績後點部署？
14/03/2024
．3大行下降國泰(00293)評級，其中滙證把評級由買入降為持有
．富瑞維持友邦(01299)目標價為90元
其他內房相關新聞：
【樓市鬆綁】杭州二手房不再限購，賣房增值稅徵免年限統一為2年
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
14/03/2024
其他內房相關新聞：
【樓市鬆綁】杭州二手房不再限購，賣房增值稅徵免年限統一為2年
全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！
更多大行報告
2024-03-14
2024-03-13
2024-03-12
2024-03-11
2024-03-08
2024-03-07
2024-03-06
2024-03-05
2024-03-04
延伸閱讀
14/03/2024 16:39 《盤後部署》恒指繼續在萬七關前爭持，贛鋒反彈上望35元
14/03/2024 16:12 恒指收跌120點報16961，藥明插13%康德瀉12%
14/03/2024 10:02 港府據報擬縮減惡劣天氣開市計劃，9或10號風波續停市
14/03/2024 12:16 太古去年基本溢利大增6.6倍，累斥8.75億元回購
14/03/2024 07:54 友邦年度新業務價值升33%，純利漲13%，末期息約1.19元
14/03/2024 17:47 【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０２億元，買中石化沽盈富
14/03/2024 08:48 【大行炒Ｄ乜】滙證降國泰評級，高盛大劈中通兩成目標
08/03/2024 11:00 《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀
14/03/2024 16:39 《財資快訊》美電升報７﹒８２２０，隔夜拆息與上日維持３﹒６％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 19:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事14/03/2024
神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰