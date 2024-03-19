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大行報告 | 藥明康德績後大行點睇？一表盡掌握

19/03/2024

．多間大行點評藥明康德(02359)，野村把其目標價由86.23元下調至54.56元

野村港交所(00388)目標價由324.78微降至324.28元，維持買入評級

閱文(00772)獲花旗野村上調目標價，大摩則下調

 

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