大行報告 | 藥明康德績後大行點睇？一表盡掌握
19/03/2024
．多間大行點評藥明康德(02359)，野村把其目標價由86.23元下調至54.56元
．野村將港交所(00388)目標價由324.78微降至324.28元，維持買入評級
．閱文(00772)獲花旗、野村上調目標價，大摩則下調
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19/03/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2024 16:40
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