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大行報告 | 一表盡覽理想、中海油、中移動、平保、舜宇、長和系及恒地最新評級目標價

22/03/2024

理想(02015)有4大行調整目標價，中信里昂下調幅度最大，由220元降至163元

．大行花旗中海油(00883)目標價由15.8元升至23元

舜宇(02382)遭多間大行下調目標價，富瑞則把其目標價由73.3上調至74.43元

 

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