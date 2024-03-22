大行報告 | 一表盡覽理想、中海油、中移動、平保、舜宇、長和系及恒地最新評級目標價
22/03/2024
．理想(02015)有4大行調整目標價，中信里昂下調幅度最大，由220元降至163元
．大行花旗將中海油(00883)目標價由15.8元升至23元
．舜宇(02382)遭多間大行下調目標價，富瑞則把其目標價由73.3上調至74.43元
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22/03/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2024 13:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2024 13:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/03/2024 13:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/03/2024 13:35
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