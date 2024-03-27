大行報告 | 中電信、比亞迪、藥明系、內需股績後最新評級目標價，一click就知道
27/03/2024
．3大行點評中電信(00728)維持買入評級
．德銀調整比亞迪(01211)目標價，由275.4元下降至274.2元
．中信里昂大削藥明生物(02269)目標價至15.5元
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2024 16:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2024 16:15
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