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大行報告 | 中電信、比亞迪、藥明系、內需股績後最新評級目標價，一click就知道

27/03/2024

．3大行點評中電信(00728)維持買入評級

德銀調整比亞迪(01211)目標價，由275.4元下降至274.2元

中信里昂大藥明生物(02269)目標價至15.5元

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2024 16:34
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