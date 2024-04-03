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大行報告 | 小米有車果得米，券商紛升目標價，最牛睇$25

03/04/2024

．多間大行調升小米(01810)目標價，其中華泰證券由20元上調至25元

招銀國際下調安踏體育(02020)目標價至101.73元，維持買入

高盛看淡天齊鋰業(09696)，目標由下調26元，評級由中性改為賣出

 

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