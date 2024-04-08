大行報告 | 騰訊、微盟、美團、比亞迪最新評級目標價
08/04/2024
．滙證維持騰訊(00700)及美團(03690)目標價不變
．中信證券、大和齊削微盟(02013)目標價，其中大和由5.70元下調至1.5元
．野村維持比亞迪(01211)目標價276元，評級維持買入
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08/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 21:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2024 16:40
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