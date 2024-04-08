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大行報告 | 騰訊、微盟、美團、比亞迪最新評級目標價

08/04/2024

滙證維持騰訊(00700)及美團(03690)目標價不變

中信證券大和齊削微盟(02013)目標價，其中大和由5.70元下調至1.5元

野村維持比亞迪(01211)目標價276元，評級維持買入

 

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